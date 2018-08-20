США прекращают ежегодные выплаты Сирии в размере 230 млн долларов

Вашингтон направит 230 миллионов долларов, предназначавшихся на стабилизацию ситуации в Сирии, на развитие армии США. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в Twitter, – передает "Европейская правда".

"Соединенные Штаты прекратили нелепые ежегодные платежи на развитие в размере 230 миллионов долларов. Саудовская Аравия и другие богатые страны Ближнего Востока начнут платить вместо США. Я хочу развивать США, нашу армию и страны, которые помогают нам", – написал Трамп.

Ранее Госдеп США объявил о перераспределении средств, собранных на поддержку Сирии. По словам представителя ведомства Хизер Науэрт, всего Вашингтон потратил на помощь стране 8,1 миллиарда долларов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ США передали Украине новую военную технику: видео



По словам чиновников Госдепартамента, обязательства других стран по восстановлению Сирии уже составляют 300 млн долларов, в том числе 100 млн долларов объявила на этой неделе Саудовская Аравия.

Напомним, 13 августа президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет объемом 716 млрд долларов в 2019 финансовый год (начинается в США с 1 октября), который предусматривает помощь Украине.

Как сообщалось, эксперт подвел итог двух лет президентства Трампа. Введение не всегда здравых законодательных инициатив, начало экономических войн с Евросоюзом, Китаем, Канадой и Мексикой и, особенно, заигрывания лидера США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным, привели к тому, что американский Конгресс все чаще занимается вопросами международной политики. Об этом директор Национального института стратегических исследований, академик НАН Украины Владимир Горбулин

Напомним, в комментарии сайту "Сегодня" рассказал замдиректора Института мировой политики Николай Белесков объяснил, предал ли президент США интересы Америки.