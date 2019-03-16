Стало известно, когда в Конгрессе попробуют преодолеть первое вето Трампа
Палата представителей инициирует голосование для преодоления его вето
26 марта в Палате представителей Конгресса США состоится голосование с целью преодолеть вето, которое американский президент Дональд Трамп наложил на резолюцию Конгресса об отмене введенного режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Об этом заявила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
"26 марта Палата представителей вновь встанет на защиту нашей конституции и демократии и выступит против президентской декларации о введении режима ЧП, инициировав голосование для преодоления его вето", — заявила она.
Ранее Трамп подписал в присутствии членов администрации документ, накладывающий вето на резолюцию Конгресса об отмене режима ЧП. Это решение стало первым случаем применения президентского вето с момента вступления Трампа в должность.
Напомним, сенат США принял резолюцию об отмене введенного Трампом режима ЧП на границе с Мексикой. Ранее резолюцию уже приняла Палата представителей Конгресса.
Ранее сообщалось, что Трамп в новом бюджете просит на стену с Мексикой еще 8,6 млрд долларов. Планируется, что траты будут заложены в федеральный бюджет страны на 2020 год.
15 февраля Дональд Трамп подписал декларацию о введении в США чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе с Мексикой. Глава государства сообщил, что введение чрезвычайного положения позволит ему получить на строительство стены на границе 8 млрд долларов.
Объявление чрезвычайного положения позволит Трампу задействовать для строительства стены на границе средства из федерального бюджета, выделенные на другие нужды.
При этом конгрессмены не удовлетворили полностью требование президента о выделении 5,7 млрд на строительство стены на границе. Сенат США утвердил законопроект о финансировании федерального правительства Соединенных Штатов до сентября 2019 года, в котором на строительство "стены Трампа" заложено лишь 1,37 вместо необходимых 5,7 млрд долларов.
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