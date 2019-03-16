Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,72
30,18
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Стало известно, когда в Конгрессе попробуют преодолеть первое вето Трампа

Сегодня, 00:21

Палата представителей инициирует голосование для преодоления его вето

Фото: Pixabay
Стало известно, когда в Конгрессе попробуют преодолеть первое вето Трампа //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/c24/7a9/5c8c247a92b3f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/c24/7a9/5c8c247a92b3f.jpg США Палата представителей инициирует голосование для преодоления его вето

26 марта в Палате представителей Конгресса США состоится голосование с целью преодолеть вето, которое американский президент Дональд Трамп наложил на резолюцию Конгресса об отмене введенного режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Об этом заявила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

"26 марта Палата представителей вновь встанет на защиту нашей конституции и демократии и выступит против президентской декларации о введении режима ЧП, инициировав голосование для преодоления его вето", — заявила она.

Ранее Трамп подписал в присутствии членов администрации документ, накладывающий вето на резолюцию Конгресса об отмене режима ЧП. Это решение стало первым случаем применения президентского вето с момента вступления Трампа в должность.

Напомним, сенат США принял резолюцию об отмене введенного Трампом режима ЧП на границе с Мексикой. Ранее резолюцию уже приняла Палата представителей Конгресса.

Ранее сообщалось, что Трамп в новом бюджете просит на стену с Мексикой еще 8,6 млрд долларов. Планируется, что траты будут заложены в федеральный бюджет страны на 2020 год.

15 февраля Дональд Трамп подписал декларацию о введении в США чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе с Мексикой. Глава государства сообщил, что введение чрезвычайного положения позволит ему получить на строительство стены на границе 8 млрд долларов. 

Объявление чрезвычайного положения позволит Трампу задействовать для строительства стены на границе средства из федерального бюджета, выделенные на другие нужды.

При этом конгрессмены не удовлетворили полностью требование президента о выделении 5,7 млрд на строительство стены на границе.  Сенат США утвердил законопроект о финансировании федерального правительства Соединенных Штатов до сентября 2019 года, в котором на строительство "стены Трампа" заложено лишь 1,37 вместо необходимых 5,7 млрд долларов.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Мексика, США, Трамп, стена, голосование, вето, Конгресс США

Вы сейчас просматриваете новость " Стало известно, когда в Конгрессе попробуют преодолеть первое вето Трампа". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трамп наложил вето на резолюцию Конгресса США об отмене режима ЧП на границе с Мексикой

Вчера, 22:32

Президент подписал соответствующий документ в присутствии членов администрации

Трамп хочет наложить вето на резолюцию об отмене режима ЧП на границе с Мексикой

Вчера, 01:33

Сенат утвердил резолюцию, которая отменяет указ Трампа о введении чрезвычайного положения на южной границе США

Сенат США принял резолюцию об отмене введенного Трампом режима ЧП на границе с Мексикой

14 марта, 21:10

Ранее резолюцию уже приняла Палата представителей Конгресса

Деньги за помощь США: Трамп повышает ставки

14 марта, 08:55

США намерены увеличить плату за военную защиту союзников

Овчарка вернулась домой после 6 лет скитаний — трогательное видео

На 93-ем году жизни скончалась народная артистка России

Харатьяна перестали узнавать поклонники

Моисеев назвал предполагаемую дату своей кончины

Лидия Таран поразила великолепной растяжкой (фото)

Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем

В том, что Кейт и Меган не принцессы, виновата Камилла

Что бойфренд Гросу думает о ее «пластике»: откровения певицы

Певица Юлия Началова госпитализирована в крайне тяжёлом состоянии

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Загрузка...

Не надеясь на государство: шесть способов накопить на пенсию в Украине

Вчера, 07:51

Как правильно насобирать на старость, чтобы не получать минималку

Почему стали строить меньше квартир и действительно ли они дорожают

Вчера, 07:39

В Луганской и Донецкой областях строятся только частники, а в Киеве квартиры самые тесные

Какую воду украинцам продают в бутылках и из автоматов: эксперимент "Сегодня"

Вчера, 07:19

В фасованной воде бактерий в пять раз больше нормы, а в автоматах продают "дистиллят"

Медреформа на финишной прямой: что успели сделать и что еще впереди

13 марта, 07:00

В системе больше 25 миллионов человек, а в апреле стартует второй этап

За нож в спину: Сиделка Тереховой показала фото больной легенды

"Сказали, что у нас не тот вид": Ланового не пустили на борт

Лиза Галкина случайно выдала секрет Пугачевой