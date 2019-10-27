Стрельба в Техасе: появились новые подробности, фото и видео

В результате стрельбы на вечеринке выпускников в американском городе Гринвилл в штате Техас было ранено более 20 человек. При этом на мероприятии присутствовали около 750 участников.
Как сообщает Daily Mail, вечеринка не была официальным мероприятием, а стрельбу открыл неизвестный мужчина с винтовкой.
Также стало известно, что стрелку удалось скрыться. Его мотивы пока не известны.
Напомним, ранее сообщалось о гибели двух человек и ранении не менее 10 участников.
A reported shooting took place at a Homecoming party for Texas A&M University at Commerce on Saturday night. @cnnbrk@NBCNews@CNN@foxnewsalert@CNN@ABC@BBCWorld@CBSpic.twitter.com/08eOVBQGC8— Commissioner Salim Adofo (@salimadofo) 27 октября 2019 г.
Напомним, 12 октября по меньшей мере четыре человека погибли и еще четыре получили ранения в результате стрельбы у ночного клуба в нью-йоркском районе Бруклин.
Ранее в одном из заведений Днепровского района Киева нетрезвый мужчина из пистолета обстрелял компанию отдыхающих – двух женщин и мужчину. По данным полиции, на мужчину начала лаять собака. Это и послужило поводом для выпившего посетителя открыть огонь.
Стоит напомнить также, что 25 октября в Харькове произошла стрельба на парковке у супермаркета. Как сообщили в полиции, выстрелы прогремели в ходе бандитской разборки.
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