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Стрельба в Техасе: появились новые подробности, фото и видео

27 октября, 16:27

На вечеринке присутствовало 750 человек

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В результате стрельбы на вечеринке выпускников в американском городе Гринвилл в штате Техас было ранено более 20 человек. При этом на мероприятии присутствовали около 750 участников.

Как сообщает Daily Mail, вечеринка не была официальным мероприятием, а стрельбу открыл неизвестный мужчина с винтовкой.

Также стало известно, что стрелку удалось скрыться. Его мотивы пока не известны.

Напомним, ранее сообщалось о гибели двух человек и ранении не менее 10 участников.

Напомним, 12 октября по меньшей мере четыре человека погибли и еще четыре получили ранения в результате стрельбы у ночного клуба в нью-йоркском районе Бруклин.

Ранее в одном из заведений Днепровского района Киева нетрезвый мужчина из пистолета обстрелял компанию отдыхающих – двух женщин и мужчину. По данным полиции, на мужчину начала лаять собака. Это и послужило поводом для выпившего посетителя открыть огонь.

Стоит напомнить также, что 25 октября в Харькове произошла стрельба на парковке у супермаркета. Как сообщили в полиции, выстрелы прогремели в ходе бандитской разборки.

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США стрельба перестрелка техас

Источник: Сегодня

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