Стрельба в Техасе: появились новые подробности, фото и видео

В результате стрельбы на вечеринке выпускников в американском городе Гринвилл в штате Техас было ранено более 20 человек. При этом на мероприятии присутствовали около 750 участников.

Как сообщает Daily Mail, вечеринка не была официальным мероприятием, а стрельбу открыл неизвестный мужчина с винтовкой.

Также стало известно, что стрелку удалось скрыться. Его мотивы пока не известны.

Напомним, ранее сообщалось о гибели двух человек и ранении не менее 10 участников.

A reported shooting took place at a Homecoming party for Texas A&M University at Commerce on Saturday night. @cnnbrk@NBCNews@CNN@foxnewsalert@CNN@ABC@BBCWorld@CBSpic.twitter.com/08eOVBQGC8