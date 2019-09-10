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Трамп хочет встретится с Роухани

10 сентября, 03:05

"Это может произойти", - сказал Трамп американским журналистам

Хасан Роухани

Хасан Роухани / Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что не исключает встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани.

"Это может произойти", – сказал он американским журналистам в Вашингтоне.

Это заявление прозвучало после того, как на выходных Иран объявил об очередном этапе по сокращению обязательств в рамках соглашения по атому, из которого США по распоряжению Трампа вышли.

Напомним, недавно Иран заявил, что вернется к полному соблюдению СВПД по своей ядерной программе при условии получения кредита в размере 15 млрд долларов.

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Кроме этого, президент Ирана Хасан Рухани дал Европейскому союзу еще два месяца, чтобы выполнить требования Тегерана для спасения ядерного соглашения.

Также США намерены вводить санкции в отношении всех, кто закупает иранскую нефть или же взаимодействует с Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Об этом заявила заместитель министра финансов США Сигал Манделкер.

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Напомним, санкции против Ирана, включающие запрет на закупку нефти, были восстановлены Вашингтоном в ноябре 2018 года – вскоре после того, как Трамп принял решение об одностороннем выходе США из сделки с Ираном по атому. США с ноября 2018 года дали восьми странам и территориям — Китаю, Греции, Индии, Италии, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции — полгода на продолжение импорта иранской нефти, но 2 мая действие этих исключений завершилось.

При этом оккупанты в Крыму уже заговорили о транзите нефти из Ирана в обход санкций. Из-за санкций Суэцкий канал, через который традиционно ходили танкеры с иранской нефтью, оказался закрыт для этой страны. Между тем и у Ирана, и у РФ есть выход к Каспийскому морю.

Напомним, 13 июня в Оманском заливе были атакованы два нефтеналивных судна: принадлежащий норвежской компании Front Altair, а также японский Kokuka Courageous.

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Иран США встреча Трамп роухани

Источник: Интерфакс-Украина

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