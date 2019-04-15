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Трамп обсудил с властями Франции масштабный пожар в соборе Парижской Богоматери

Сегодня, 22:33

Президент США добавил, что пожар в соборе "несколько омрачает" форум в Миннесоте

Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп в понедельник провел телефонные переговоры с представителями властей Франции в связи с пожаром, возникшим в соборе Парижской Богоматери. Американский лидер сообщил об этом во время проходящего в штате Миннесота круглого стола, посвященного вопросам экономики и налоговой реформы.

"Я связался с представителями Франции. У них ужасный пожар", — отметил президент.

Он не указал, о ком идет речь. Трамп подчеркнул, что собор "величественнее почти любого музея в мире".

"Это ужасно, и похоже, что он сгорит дотла, — сказал лидер США. — Это часть нашей культуры, это часть нашей жизни, я был там. Нет другого такого собора в мире, как этот. Это одно из величайших сокровищ мира".

При этом Трамп добавил, что пожар в соборе "несколько омрачает" форум в Миннесоте.

Ранее Трамп предложил использовать авиацию для тушения пожара, возникшего в соборе Парижской Богоматери. Соответствующее сообщение американский лидер разместил в "Твиттере".

"Ужасно наблюдать за сильным пожаром в соборе Парижской Богоматери. Вероятно, можно использовать пожарную авиацию. Необходимо действовать быстро!" — написал президент.

Как сообщалось, пожар в соборе Парижской Богоматери возник около 18:50. В результате возгорания верхняя часть шпиля и часы обрушились. 

Как предполагают спасательные службы, его причиной могли стать реставрационные работы, которые проводятся на крыше собора.

По словам представителя спасательных служб, пожар "относится к категории наиболее сложных", в том числе из-за строительных лесов, окружающих верхнюю часть здания. Через несколько минут после возгорания обрушились верхняя часть шпиля и часы собора.

В район пожара стянуто большое количество пожарных и полицейских машин, машин скорой помощи. В тушении участвуют несколько сотен пожарных. На место возгорания уже прибыл президент Франции Эмманюэль Макрон, который отменил свое ранее запланированное на этот вечер телевизионное обращение к нации.

Прокуратура Парижа начала расследование по факту пожара в Соборе Парижской Богоматери. 

Ранее в Сети появилось видео падения знаменитого шпиля. Пожарные подтвердили, что крыша здания обрушилась.

Все подробности пожара читайте на сайте "Сегодня".

Собор Парижской Богоматери на протяжении столетий является самым известным зданием Парижа. Он включен в список мировых исторических памятников. В августе 1239 года в собор была доставлена реликвия, почитаемая как терновый венец Христа. Здесь впервые собирались Генеральные штаты (первый парламент Франции), проходила свадьба короля Наварры Генриха IV и Маргариты де Валуа. В этих стенах в 1804 году короновался Наполеон, а в 1944-м был отслужен торжественный молебен по случаю освобождения Парижа.

Для всех путешественников собор Парижской Богоматери, первый камень в основание которого был заложен в 1163 году при Людовике VII, остается главной точкой отсчета. Именно от площади перед собором измеряются сегодня все расстояния во Франции.

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Тег пожар, Трамп, собор, Собор Парижской Богоматери

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Источник:

ТАСС

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