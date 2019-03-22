Трамп отменил дополнительные масштабные санкции против Северной Кореи

Президент США не уточнил, какие санкции имеются в виду

Фото: Getty Images

Трамп отменил дополнительные масштабные санкции против Северной Кореи //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/290/af5/5c9290af50553.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/290/af5/5c9290af50553.jpg 2019-03-22T20:25:06+02:00 США Президент США не уточнил, какие санкции имеются в виду

Президент США Дональд Трамп заявил, что в пятницу он не дал ввести в действие объявленные Минфином США новые широкомасштабные санкции против КНДР. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердила принятое Трампом решение.

"Президенту США Трампу симпатичен Ким Чен Ын, и он не думает, что эти (дополнительные – Ред.) санкции необходимы", – приводит ее слова журналист телеканала CBS.

"Сегодня Минфин США объявил, что дополнительные масштабные будут добавлены к уже действующим санкциям против Северной Кореи. А сегодня я распорядился об отмене этих дополнительных санкций!" – написал Трамп на своей странице в Twitter.

Однако он не уточнил, какие санкции имеются в виду.

Ранее в американском Сенате призвали ужесточить санкции против Северной Кореи. С 31 марта 2017 года США ввели санкции против 182 физических и юридических лиц Северной Кореи.

Ранее заместитель министра иностранных дел народной КНДР Цой Сон Хи заявила, что руководство Северной Кореи может приостановить дальнейшие переговоры с США о денуклеаризации.

Это выступление замглавы МИД КНДР стало первым официальным заявлением представителей народной республики с оценкой итогов саммита председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

По словам замминистра, лидер народной республики Ким Чен Ын намерен в ближайшее время выступить с официальным обращением, чтобы заявить о своем решении о дальнейших действиях КНДР после неудачно завершившегося саммита в Ханое.

Второй саммит США-КНДР состоялся в конце февраля. Он завершился досрочно и без подписания соглашения.

Напомним, что, как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.

Также, как мы писали, американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.

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