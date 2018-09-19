Трамп отреагировал на крушение Ил-20: Иногда такое случается

Сегодня, 00:48

При этом глава Белого дома отметил, что американские военнослужащие "проделали огромную работу" по уничтожению террористов ИГИЛ в Сирии

фото AFP
фото AFP

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский военный самолет Ил-20, по всей вероятности, был сбит сирийскими войсками, добавив, что международная коалиция близка к полному разгрому террористов Исламского государства в Сирии.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Белом доме, передает Reuters.

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"Мне кажется, основываясь на анализе фактов, что Сирия сбила российский самолет. И я понимаю, что около 14 человек (по данным Минобороны РФ – 15 человек) были убиты, и это очень грустно, но такое иногда случается", – сказал Трамп.

При этом глава Белого дома отметил, что американские военнослужащие "проделали огромную работу" по уничтожению террористов ИГИЛ в Сирии и США очень близки к завершению этой операции.

Напомним, поздно ночью 17 сентября морской самолет-разведчик Ил-20 Воздушно-космических сил РФ пропал с радаров, возвращаясь на авиабазу Хмеймим в Сирии. Инцидент произошел после ракетного обстрела сирийской провинции Латакия израильскими ВВС.

Позже в Минобороны РФ озвучили официальную версию случившегося: Ил-20 был сбит системой ПВО Сирии, так как российским самолетом прикрывались истребители F-16 Израиля. Официальный представитель ведомства заявил, что ВВС ЦАХАЛа преднамеренно создали опасную ситуацию для надводных кораблей и воздушных судов.

В свете этого Москва назвала действия Иерусалима "враждебными и не отвечающими духу российско-израильского партнерства", поскольку израильские военные предупредили россиян об атаке менее чем за минуту до ее начала. В России даже заявили, что оставляют за собой право на некие "ответные действия". При этом израильские военные рассказали свою версию крушения российского Ил-20 в Сирии.
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