Трамп уверяет, что никто не знает наверняка, был ли взрыв в Бейруте результатом атаки

Американский президент сказал, что ситуация в Бейруте - ужасная

Никто точно не знает в настоящий момент, мог ли взрыв в Бейруте стать результатом нападения. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме, – пишет ТАСС.

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"Что бы там ни произошло, это ужасно. Но в действительности они не знают, что это. Никто пока не знает", — сказал американский лидер.

Хотя ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он разговаривал с генералами, которые "похоже, считают, что это не был какой-то производственный взрыв" и что это была "какая-то бомба". Эти замечания вызвали замешательство и побудили анонимных представителей министерства обороны заявить американским СМИ, что пока нет никаких указаний на то, что взрывы были нападением.

Потом министр обороны США Марк Эспер заявил, что "большинство полагает", что взрывы, потрясшие в Бейруте в Ливане, были результатом какой-то аварии.

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Добавим, что число погибших в результате взрыва аммиачной селитры в морском порту Бейрута достигло 137 человек.

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Напомним, что местные власти оценивают ущерб, который трагедия нанесла городу, в 3-5 млрд долларов, что составляет почти 2% годового ВВП всего Ливана.

Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Мощный взрыв в Бейруте

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