Трамп уверяет, что США не стремятся к смене режима в Иране

Помпео заверил, что иранцы выразили готовность обсуждать свою программу баллистических ракет

Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не стремится к смене режима в Иране.

Об этом пишет The Hill.

"Мы не стремимся к смене режима (в Иране – ред). Мы хотим, чтобы их не было в Йемене", – отметил глава Соединенных Штатов во время общения с журналистами в Белом доме.

Госсекретарь США Майк Помпео добавил, что "иранцы выразили готовность обсуждать свою программу (развития – ИФ) баллистических ракет". (Об этом в интервью NBC заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф – ред). . (Об этом в интервью NBC заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф – ред).

"Они бы хотели переговоров, и посмотрим, как все сложится", – сказал Трамп. При этом он подчеркнул, что Тегеран ни в коем случае не должен получить ядерное оружие.

Отношения между Вашингтоном и Тегераном значительно обострились. Иранские вооруженные силы сбили 20 июня беспилотный разведывательный летательный аппарат ВМС США RQ-4. По версии Тегерана, летательный аппарат находился в воздушном пространстве Ирана, а его фрагменты упали в иранские территориальные воды. Соединенные Штаты в ответ, как утверждал 21 июня президент страны Дональд Трамп, подготовили военную операцию, предусматривавшую нанесение точечных ударов по трем объектам на территории Ирана. Согласно изложенной американским лидером информации, за 10 минут до начала этой операции он отдал приказ не проводить ее, посчитав ее непропорциональной действиям Тегерана. Напомним, ранее издание The New York Times сообщало, что после инцидента с дроном президент одобрил нанесение ударов по радиолокационной станции и ракетным батареям в Иране, но в последний момент отменил свое решение. Ранее об усилении давления на Тегеран предупреждал и госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, это станет ответом Вашингтона на решение Ирана начать обогащение урана выше уровня в 3,67%, оговоренного СВПД (Совместном всеобъемлющем плане действий). Новости "Сегодня" сообщали, что в мае 2018 года США объявили о выходе из СВПД и введении санкций против Ирана. В мае этого года Тегеран приостановил часть обязательств по ядерной сделке и дал другим участникам два месяца на возвращение к ее выполнению. Ранее Иран обязался не обогащать уран более чем на 3,67% в течение 15 лет.



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