Трамп вновь пожелал всего доброго Ким Чен Ыну

Президент США Дональд Трамп вновь пожелал всего доброго председателю Госсовета КНДР Ким Чен Ыну, который уже достаточно долгое время не появляется на публике, отказавшись при этом говорить о состоянии его здоровья.

В очередной раз за последние несколько дней вопрос на эту тему главе американской администрации был задан прессой в ходе его рабочей встречи с губернатором штата Флорида Роном Десантисом, состоявшейся во вторник в Белом доме. Трампа попросили уточнить, остается ли, по имеющимся у него сведениям, Ким Чен Ын у руля власти в КНДР.

"Я просто не хочу давать комментарии на этот счет. Не хочу комментировать. Просто желаю ему всего хорошего. Комментировать не хочу", — ответил хозяин Белого дома.

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Ранее телекомпания Си-эн-эн со ссылкой на источник в американской администрации выступила с утверждением, что в Вашингтоне изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына после якобы перенесенной им хирургической операции. Трамп позднее заявил на брифинге, что, по его данным, информация на этот счет не соответствует действительности. Кроме того, президент США тогда пожелал лидеру КНДР всего доброго.

Южнокорейские власти также указывали на отсутствие данных о заболевании Ким Чен Ына, а в МИД КНР усомнились в источнике информации Си-эн-эн.

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Ким Чен Ын с 11 апреля не появляется на публике. Некоторые СМИ предполагали, что он может быть тяжело больна или, что он вообще умер.

Но 26 апреля, телевидение КНДР сообщило о встрече лидера Северной Кореи с рабочими крупнейшей стройки последних лет в городе Самчжиен. Северокорейский диктатор Ким Чен Ын якобы ранее не появлялся на публике, так как работал с документами.

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Отсутствие в рядах руководства страны в главный национальный праздник породило слухи о возможной болезни Ким Чен Ына, которые в настоящее время никак не комментируются официальными лицами и СМИ народной республики и не подтверждаются источниками в Пхеньяне.

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