Трамп выразил соболезнования в связи с резней в японском городе

По последним уточненным данным, 16 человек пострадали в результате инцидента в городе Кавасаки близ Токио

Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп, который находится с визитом в Японии, выразил соболезнования в связи с инцидентом, произошедшим в городе Кавасаки.

"Я хочу принести соболезнования всем пострадавшим и их семьям. Американский народ скорбит вместе с японским народом", — сказал Трамп.

Напомним, что по последним уточненным данным, 16 человек пострадали в результате инцидента в городе Кавасаки близ Токио, где 50-летний мужчина напал на ждавших автобуса школьников и взрослых. Из них два человека, включая одного ребенка, находятся в состоянии клинической смерти, а еще трое — в тяжелом состоянии. На месте преступления полиция обнаружила два ножа.

На месте происшествия работают многочисленные наряды скорой помощи и спасательных служб, полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Заметим, что ранее в Японии умер напавший на школьников мужчина.

Ранее сообщалось о 19 пострадавших в результате резни.

Добавим, что в Японии усилят охрану школ и школьных маршрутов после резни в парке.

Не так давно в китайском городе Цзиань в восточной провинции Цзянси вооруженный ножом мужчина напал на толпу. Нападавшего уже задержали полицейские и ставшие свидетелями инцидента горожане. 11 пострадавших отправили в больницу, угрозы для их жизни нет.

А в городе Чунцин на юго-западе Китая вооруженная кухонным ножом женщина напала на воспитанников детского сада, 14 детей пострадали.

Кроме того, не так давно три человека получили колотые раны и были госпитализированы в результате нападения на медицинский центр на востоке Лондона.

Также ранее в результате нападения человека с ножом на прохожих в центре Парижа были убиты два человека. Также несколько человек получили ранения. Нападавший был застрелен полицией.

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