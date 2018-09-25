Трамп заявил о скорой встрече с Ким Чен Ыном

Сегодня, 00:47

Американский лидер заявил в ООН, что в северокорейском вопросе был достигнут "огромный прогресс"

фото GETTY
фото GETTY

Президент США Дональд Трамп заявил, что его следующий саммит с северокорейским лидером Ким Чен Ыном состоится "очень скоро".

Такое заявление он сделал, выступая в ООН, передает Голос Америки.

"Отношения с Северной Кореей – очень хорошие. У нас многое подготовлено. Похоже, что очень скоро мы проведем второй саммит", – сказал президент США.

Трамп подчеркнул, что его администрацией в северокорейском вопросе был достигнут "огромный прогресс". Он сообщил, что Ким Чен Ын попросил о проведении второго саммита в "превосходном письме".

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"И мы это сделаем, - заверил он, – Госсекретарь Помпео займется этим в ближайшем будущем. Похоже, что дела идут очень-очень хорошо".

Напомним, ранее разведка США заявила, что несмотря на шаги в сторону денуклеаризации, КНДР продолжает разработку современного ядерного оружия.

Как известно, 12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. Трамп и Ким Чен Ын по итогам переговоров подписали совместный документ. В нем Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а США обязались в ответ предоставить ему гарантии безопасности.

Также сообщалось, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын готовит "подарок" для Трампа, потому что хочет завершить денуклеаризацию до конца президентского срока главы Белого дома.
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