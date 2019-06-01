Трампа проинформировали о стрельбе в Вирджинии

Погибли 11 человек, шесть госпитализированы

Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп проинформирован о стрельбе в курортном городе Вирджиния-Бич (штат Вирджиния), расположенном на побережье Атлантического океана примерно в 340 км от столицы США. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Президента проинформировали о стрельбе в городе Вирджиния-Бич (штат Вирджиния), он продолжает следить за ситуацией", — говорится в сообщении.

Губернатор Вирджинии Ральф Нортэм отправился на место ЧП. Нортэм, представляющий Демократическую партию США, назвал пятницу "трагическим днем для Вирджиния-Бич и всего штата". "Я нахожусь на пути в Вирджиния-Бич", — написал губернатор в своем Twitter.

Согласно последним данным, огонь по коллегам на рабочем месте открыл муниципальный служащий с большим стажем. Погибли 11 человек, шесть госпитализированы. Стрелявший мертв.

Напомним, в российском городе Вольск Саратовской области школьник напал на свою одноклассницу с топором, а затем пытался поджечь аудиторию. Перед атакой записал видеообращение и выложил его в соцсетях.

Как мы писали ранее, в черкасской школе распылили газ – виновнику грозит до семи лет лишения свободы. С признаками отравления 68 детей попали в больницу.

Также сообщалось о стрельбе в американской школе.

Напомним, ранее в США неизвестный открыл огонь по людям, которые вышли на пикники на одной из улиц Балтимора. Сначала сообщили, что один человек погиб и еще несколько людей ранены.

Затем появились детали страшной стрельбы. В полиции сообщили что стрельба была "очень целенаправленной", но о возможных мотивах говорить не стали, только добавили, что в тот момент на противоположных сторонах улицы проходило два пикника, и гильзы от патронов были найдены в двух разных местах.

Кроме этого, по меньшей мере четыре человека пострадали в результате нападения на синагогу в Пауэй (округ Сан-Диего, штат Калифорния, США). Одного мужчину задержали на допрос в связи со стрельбой.

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