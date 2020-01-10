Украинский самолет сбили двумя ракетами российского производства – CNN

Фото: Nazanin Tabatabaee/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Иран случайно сбил украинский самолет МАУ двумя ракетами российского производства.

Об этом сообщает CNN.

По словам неназванного американского чиновника, ракеты принадлежали к классу "земля-воздух". В США считают, что в самолет ракеты попали случайно.

Ранее сообщалось, что украинский авиалайнер в Иране, скорее всего, был сбит "Корпусом стражей Исламской революции" ракетой "земля-воздух" с помощью производимого в России зенитно-ракетного комплекса "Тор", или SA-15. Об этом говорится в отчете известной международной исследовательской компании IHS Markit.

Реклама

Заметим, что зенитно-ракетный комплекс "Тор" и его модификации производили в СССР, а ныне производят в России.

По данным российской прессы, 29 таких комплексов Россия продала Ирану в середине 2000-х годов.

После катастрофы украинского самолета в соцсетях начали распространять фотографии предмета, похожего наглавную частьракеты ЗРК "Тор", в которой размещается устройство наведения. При взрыве боевой части ракеты, расположенной под главной частью, этот блок наведения не разрушается и падает на землю. Авторы изначальныхпубликаций говорят, что получили снимки от людей, которые их сделали, и это было у жилых домов в иранском городе Парандий. Но проверить, где и когда были сделаны фотографии, пока точно не удалось.

Также в сети было опубликовано возможное видео попадания ракеты в украинский "Боинг".

Напомним, американский журнал Newsweek со ссылкой на три источника заявил, что украинский авиалайнер могли по ошибке сбить иранские зенитные ракетные системы.

Как рассказали изданию представитель Пентагона, высокопоставленный сотрудник американской разведки и представитель разведки Ирака, иранские ЗРС сработали случайно. Они, вероятно, были активны в связи с совершенной несколькими часами ранее атакой на военные базы США в Ираке.

Напомним, Boeing-737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе – граждане Канады и Ирана.

Совет национальной безопасности и обороны Украины среди прочих изучает версию поражения украинского Boeing ракетой ЗРК "Тор" российского производства.

Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Более детально об этом читайте в специальной хронике "В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама