В Белом доме прокомментировали новые слушания в рамках импичмента Трампа

Несмотря на недели слушаний в рамках фиктивного процесса, президент не сделал ничего неправильного, - заявили в Белом доме

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Белый дом считает, что слушания в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США в рамках процедуры импичмента показали лишь предвзятость к президенту США Дональду Трампу. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Трампа Стефани Гришэм.

"Сегодня был хороший день для президента Трампа, но плохой для демократов. Единственное, что продемонстрировали три эксперта на слушаниях (в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса —Ред.), — это политическую предвзятость к президенту, — отметила пресс-секретарь. — Это не меняет того факта, несмотря на недели слушаний в рамках фиктивного процесса, что президент не сделал ничего неправильного".

"Конгрессу лучше вернуться к своей работе ради американцев, — говорится в заявлении. — Торговое соглашение США — Мексика — Канада, инфраструктура и ценообразование на лекарства ждут действий спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. Вместо этого демократы продолжают игнорировать своих избирателей, сфокусировавшись на этом отчаянном фарсе".

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Ранее комитет по разведке палаты представителей США опубликовал доклад о процессе импичмента Трампа. Доклад был подготовлен по итогам нескольких слушаний с американскими чиновниками в ноябре.

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Также в докладе демократы утверждают, что Трамп стал президентом при помощи вмешательства России в выборыи сообщается, что Трамп добивался от Украины помощи в борьбе против Байдена.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце октября нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию об импичменте Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента. Поводом для этого стало то, что якобы Дональд Трамп пытался надавить на президента Украины Владимира Зеленского для возобновления расследования в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена.

В то же время вспыхнул скандал и с заморозкой военной помощи Киеву, что посчитали давлением на руководство Украины. На закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл рассказал, что распоряжение заморозить финансовую и военную помощь Украине административно-бюджетному управлению Белого дома отдал лично Дональд Трамп.

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