В Чикаго мужчина на удочку поймал за хвост крокодила
На аллигатора охотились на протяжении недели
В американском Чикаго после недельной охоты поймали аллигатора, который заплыл в местную лагуну.
Полутораметровая рептилия по кличке Ченс стала местной знаменитостью, а горожане и туристы специально приезжали в парк, чтобы сфотографировать пресмыкающееся.
Некоторые безуспешно пытались словить аллигатора, но попался крокодил эксперту – он подманил его рыбацкой удочкой, а потом схватил его за хвост.
"Никогда не был в Чикаго и Иллинойсе вообще. Это первый аллигатор, которого я поймал за пределами Флориды. Это было невероятно. Тут чудесные люди, и полицейские, и работники парка", – заверил он.
Как сообщалось, в Николаевской области осуждены живодеры, пытавшиеся съесть собаку.
Ранее мы сообщали о намерениям создать зоополицию в Киеве.
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Кроме того,полицейский пытался сжечь собаку в Кривом Роге.
А в Запорожье неизвестные устроили массовое убийство бездомных собак.
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