В Чикаго мужчина на удочку поймал за хвост крокодила

На аллигатора охотились на протяжении недели

В американском Чикаго после недельной охоты поймали аллигатора, который заплыл в местную лагуну.

Полутораметровая рептилия по кличке Ченс стала местной знаменитостью, а горожане и туристы специально приезжали в парк, чтобы сфотографировать пресмыкающееся.

Некоторые безуспешно пытались словить аллигатора, но попался крокодил эксперту – он подманил его рыбацкой удочкой, а потом схватил его за хвост.

"Никогда не был в Чикаго и Иллинойсе вообще. Это первый аллигатор, которого я поймал за пределами Флориды. Это было невероятно. Тут чудесные люди, и полицейские, и работники парка", – заверил он.

Как сообщалось, в Николаевской области осуждены живодеры, пытавшиеся съесть собаку.

Ранее мы сообщали о намерениям создать зоополицию в Киеве.

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