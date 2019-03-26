В Конгрессе одобрили выделение Венесуэле 300 млн долларов в течение двух лет

Если инициативу одобрит Сенат, она отправится на подпись к президенту Дональду Трампу

Фото: Flickr

В Конгрессе одобрили выделение Венесуэле 300 млн долларов в течение двух лет //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d48/870/5c5d48870c2af.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d48/870/5c5d48870c2af.jpg 2019-03-26T00:27:04+02:00 США Если инициативу одобрит Сенат, она отправится на подпись к президенту Дональду Трампу

Палата представителей Конгресса США проголосовала за поддержку законопроекта, позволяющего американскому президенту ежегодно на протяжении 2020 и 2021 финансовых лет предоставлять "напрямую венесуэльскому народу" помощь в размере 150 млн долларов.

"Закон о гуманитарной помощи народу Венесуэлы" призывает создать долгосрочную стратегию по оказанию гуманитарной помощи Боливарианской Республике. Постпред США в ООН должен работать над тем, чтобы увеличение гуманитарной помощи Венесуэле стало приоритетом международного сообщества. Если инициативу одобрит Сенат, она отправится на подпись главе государства Дональду Трампу.

Ранее лидер оппозиции Боливарианской Республики Хуан Гуайдо заявил, что авария в системе электроснабжения Венесуэлы оставила без электричества 17 регионов страны.

Вечером 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без света. Согласно данным властей, причиной стала диверсия на крупнейшей в стране ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар. По многим обесточенным регионам страны прокатилась волна грабежей, только в штате Сулия ущерб от действий злоумышленников превысил 50 млн долларов.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро возложил ответственность за аварию на "американский империализм", Госдепартамент США отверг эти обвинения.

Национальная ассамблея (однопалатный парламент, контролируемый противниками Мадуро) 11 марта по просьбе лидера оппозиции Хуана Гуайдо объявила о введении в республике чрезвычайного положения из-за отключений электроэнергии. Министр связи и информации Хорхе Родригес 12 марта заявил, что подача электричества восстановлена практически на всей территории страны.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".

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