В США могут начать сбор образцов ДНК у мигрантов

Новая мера, если она будет принята, может распространиться примерно на 40 тыс. человек

Фото: Lucas Jackson / Фото: Reuters

В США власти намерены начать собирать образцы ДНК у мигрантов и просителей убежища для внесения их в базу данных, в которой содержится информация о преступниках. Об этом сообщила газета The New York Timesсо ссылкой на источники в Министерстве внутренней безопасности США.

По оценке издания, новая мера, если она будет принята, может распространиться примерно на 40 тыс. человек, которые находятся в специальных центрах содержания на территории США. Таким образом, будет значительно расширена база данных, контролируемая Федеральным бюро расследований. Ранее, указывает газета, в ней содержались лишь данные о людях, которым как минимум были предъявлены официальные обвинения в совершении преступлений.

СМИ отмечает, что процедуре сбора образцов ДНК будут подвергаться в том числе дети, а также те, кто просит убежище на законных основаниях. Издание приводит мнение юристов, которые отмечают, что возможное введение подобной меры вызывает вопросы относительно защиты личных данных мигрантов.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что вводит 5-процентную пошлину на все товары из Мексики с 10 июня в связи с кризисом на границе. Размер пошлины будет со временем увеличиваться, пока власти Мексики не остановят поток мигрантов в США.

Также сообщалось, что Верховный суд США разрешил властям страны отказывать в убежище тем мигрантам, которые до этого не обратились с соответствующим запросом к властям третьих государств, оказавшихся на пути их следования в Соединенные Штаты.

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В начале сентября вашингтонской администрацией было принято решениеиспользовать 3,6 млрд долларов на строительство новых заграждений на границе с Мексикой. Половина денег будет перенаправлена с проектов военного строительства на территории США, остальное поступит из средств, предназначенных для аналогичных проектов за рубежом. В общей сложности это коснется 127 проектов.

10 мая тогдашний исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил трансфер в размере 1,5 млрд долларов для возведение участка стены протяженностью более 128 км на границе с Мексикой.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что закроет границу с Мексикой, если Мехико не положит конец потоку незаконной миграции в США. При этом тогда он не уточнил, имеет ли в виду закрытие границы для перемещения людей или для торговли.

В свою очередь мексиканские власти заявили, что не намерены чинить препятствий для жителей центральноамериканских стран, желающих попасть в США через Мексику.

Напомним, 15 февраля Трамп подписал декларацию о введении в США чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе с Мексикой. Он сообщил, что введение чрезвычайного положения позволит ему получить на строительство стены на границе 8 млрд долларов.

Мы также писали, что исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил использование миллиарда долларов из бюджета ведомства на возведения участка стены протяженностью в 91 км на границе с Мексикой.

Однако, как сообщалось, в новом бюджете Трамп просит на стену с Мексикой еще 8,6 млрд долларов. Планируется, что траты будут заложены в федеральный бюджет на 2020 год.

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