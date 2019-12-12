В США нашли взрывное устройство на месте недавней стрельбы в Джерси-Сити

Видео: Reuters

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили самодельное взрывное устройство в американском городе Джерси-Сити на месте, где ранее была открыта стрельба. Об этом заявил на пресс-конференции представитель ФБР Грегори Эри.

По его словам, бомба была исправна и могла сработать. В настоящее время взрывное устройство изучают сотрудники ФБР.

Генпрокурор штата Нью-Джерси Гурбир Гревал уточнил, что стрельбу открыли 47-летний Дэвид Андерсон и 50-летняя Франсин Грэм. Сначала они застрелили полицейского на кладбище, а потом убили трех человек и ранили одного в расположенном недалеко от кладбища магазине, где продавали кошерные продукты. Они вступили в перестрелку с прибывшими на место сотрудниками правоохранительных органов. Позже Андерсон и Грэм были найдены мертвыми в магазине. Гревал не пояснил, были ли они ликвидированы стражами порядка или совершили самоубийство.

Реклама

По словам Эри, бомба была найдена в фургоне, на котором Андерсон и Грэм доехали от кладбища до магазина. Власти пока не уточняют, какими мотивами руководствовались подозреваемые.

Мэр Джерси-Сити Стивен Фулоп написал в Twitter, что злоумышленники специально выбрали именно тот магазин, где продавали кошерные продукты.

По словам источников газеты The New York Times, Андерсон и Грэм были связаны с антисемитскими объединениями. В фургоне якобы была обнаружена записка, в которой злоумышленники объясняли свои мотивы.

Также в США эвакуировали несколько районов вокруг армейской базы из-за угрозы взрыва бомбы.

Ранее в южной части американского штата Флорида после попытки ограбления ювелирного магазина и захвата заложника произошла стрельба.

Как рассказали местные власти, двое мужчин хотели ограбить магазин в городе Корал-Гейблс. Уходя от полиции, они угнали грузовую машину компании экспресс-доставки и взяли в заложники водителя, но за ними уже мчались полицейские. Злоумышленники открыли огонь по стражам порядка.

Жертвами перестрелки стали заложник и мужчина, который случайно оказался рядом с местом происшествия. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов застрелили грабителей.

Напомним, недавно на верфи на территории базы ВМС США Перл-Харбор произошла стрельба, жертвами которой стали два человека. Огонь открыл мужчина, который служил в ВМС США. После содеянного он застрелился.

А 3 августа в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо произошла стрельба, в результате которой погибли 22 человека. На следующий день стрельбу устроили в центре Дейтона, были убиты девять человек.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама