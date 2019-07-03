В США представили проект резолюции с осуждением возвращения России в ПАСЕ

В Конгрессе предлагают наложить дополнительные санкции в отношении РФ

ПАСЕ. Фото: twitter.com/pace.

Группа поддержки Украины в Конгрессе США представила проект двухпартийной резолюции Палаты представителей с осуждением решения ПАСЕ о восстановлении права голоса России в организации. Об этом говорится на сайте группы.

В тесте резолюции говорится, что "решение Совета Европы в полной мере восстановить право голоса России и ее диктатора Владимира Путина вызывает глубокое беспокойство".

В Конгрессе предлагают наложить дополнительные санкции на Россию, "если в первую годовщину агрессии РФ в Керченском проливе украинские корабли и моряки до сих пор будут находиться под стражей".

Также отмечается, что "Россию обоснованно исключили из Совета Европы после ее нарушения суверенитета в Крыму. Российские силы не только остались в Крыму, Россия продолжила вести смертоносную войну в украинском регионе Донбассе, и вести дестабилизирующую информационную кампанию во всем мире с целью подрыва демократических институтов".

Кроме того, текст резолюции, кроме осуждения решения Совета Европы, содержит призыв к США продолжать накладывать санкции на Россию.

Напомним, как сообщали новости "Сегодня", в ночь на 25 июня на сессии ПАСЕ было принято решение разрешить делегации РФ вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса. Позже Украина оспорила полномочия россиян и комитета Ассамлеи подготовили новый доклад. Однако 26 июня ПАСЕ отклонила поправки Украины к резолюции и окончательно вернула Россию.

Также 25 июня украинская делегация решила покинуть ПАСЕ. Глава делегации Украины, народный депутат Владимир Арьев обратился к Верховной Раде и президенту Украины принять срочные решения по ситуации в Ассамблее.

Ранее президент Владимир Зеленский признал, что решение о возвращении России в ПАСЕ ЕС принял давно, а узнал он об этом во время своей зарубежной поездки в Париж и Берлин.

В свою очередь маршал сената Польши Станислав Карчевский заявил, что семь стран, среди которых Украина и Польша, готовят совместную резолюцию по решению о возвращении России в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Совместную декларацию по решению о возвращении российской делегации в ПАСЕ готовят Польша, Украина, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия. Он добавил, что в ближайшее время представители этих стран обсудят дальнейшие совместные шаги.

Как сообщали новости "Сегодня", 2 июля в Украину прибыли наблюдатели ПАСЕ. Они прилетели еще до того, как Парубий подписал отказ для них. Как рассказывал Арьев, в планах наблюдателей от ПАСЕ был ряд встреч в Украине, в том числе и с главой государства. В то же время украинская делегация в Ассамблее заранее отказалась встречаться с ними.

Отметим, что после решения Парламентской ассамблеи Совета Европы вернуть Россию в организацию, украинская делегация приняла решение выйти из ПАСЕ и предпринимает теперь действия в самой Украине. Как сообщали новости "Сегодня", на днях Андрей Парубий четко дал понять – Киев не допустит российских наблюдателей от ПАСЕ на выборы в Раду.

В свою очередь министр иностранных дел Павел Климкин рассказал об ответном плане действий Киева. По его словам, сейчас идет обсуждение и согласование плана действий, как тактически его имплементировать.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В США представили проект резолюции с осуждением возвращения России в ПАСЕ". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"