В США удалось установить связь со стрелком и освободить всех заложников

Спецназу удалось вывести наружу двух стражей порядка, которые оказались в ловушке на верхнем этаже

/ Фото: AFP

Сотрудникам полиции в Филадельфии, что в штате Пенсильвания, удалось эвакуировать всех заложников из дома, где забаррикадировался человек, открывший огонь по стражам порядка, а также установить с ним контакт. Об этом заявил шеф полиции города Ричард Росс.

По словам Росса, полицейскому спецназу "удалось благополучно вывести наружу двух стражей порядка, которые оказались в ловушке на верхнем этаже, а также еще трех узников". Росс отметил, что в настоящее время ситуация более не рассматривается как "захват заложников".

По словам шефа полиции, сотрудникам правоохранительных органов после продолжительных попыток удалось переговорить со стрелком. Его попытались убедить сдаться. "Мы пытаемся добиться того, чтобы он вышел мирно, но он отказывается это сделать", — сказал Росс. По его словам, стрелок, предположительно, не получил ранений. Точно это пока не установлено.

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Как отметил Росс, подозреваемый "уже в течение некоторого времени" не открывал огонь. "Мы рассчитываем, что он начал понимать, что в его интересах выйти и сдаться. Мы не знаем, будет ли именно так", — сказал шеф полиции.

По данным полицейского управления, шестеро полицейских получили огнестрельные ранения. Еще несколько их коллег получили иные травмы. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Угрозы их жизням нет.

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Перестрелка длилась несколько часов. Огонь велся из жилого здания, расположенного в северной части города. Первоначально блюстители закона прибыли к данному месту, чтобы провести обыск в рамках расследования дела о хранении наркотиков.

Новости "Сегодня" писали, что неделю назад власти Флориды арестовали мужчину, который угрожал устроить стрельбу в магазине Walmart в городе Гибсонтон. По словам шерифа округа Хиллсборо Чада Кронистера, 31-летний Уэйн Ли Паджетт был задержан через несколько часов после ложных угроз.

Напомним, что 3 августа в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо произошла стрельба, в результате которой погибли 22 человека.

Кроме того, в одном из парков в городе Чикаго в американском штате Иллинойс неизвестный из машины открыл стрельбу по людям. А в результате стрельбы, которая произошла в ночь на воскресенье в американском городе Дейтон, погибли по меньшей мере девять человек, еще 16 получили ранения.

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