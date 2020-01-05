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Ад на Земле: масштабные лесные пожары продолжают уничтожать Австралию

5 января, 22:00

В огне уже погибли 23 человека, в том числе трое пожарных

Видео: Reuters

Масштабные лесные пожары продолжают уничтожать Австралию.

Они охватили восточное побережье Австралии в середине октября прошлого года. К настоящему моменту огнем охвачены значительные территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, несколько регионов на южном побережье закрыты для туристов, а их жители получили предписание о срочной эвакуации. В результате пожаров уничтожены порядка 6 млн гектаров леса, около 2 тыс. жилых домов и порядка 3 тыс. административных и хозяйственных построек. На протяжении всего пожарного сезона, начавшегося в феврале 2019 года, в огне погибли 23 человека, в том числе трое пожарных. Шесть человек пропали без вести.

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Напомним, что ранее появились впечатляющие фото со спутника лесных пожаров в Австралии.

Напомним, вследствие пожаров в Австралии могли погибнуть тысячи коал. Огонь распространился на территорию обитания этих животных. Из-за жары жаждущие животные выходят на дороги и просят у людей воду.

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Кроме того, небо над крупнейшим городом Австралии Сиднеем затянуло дымом из-за масштабных лесных пожаров, охвативших восточное побережье континента. Густой смог окутал центральные и юго-западные районы мегаполиса, а также ряд пригородов.

Добавим, что власти бросили три тысячи военных на борьбу с огнем.

Заметим, что в Австралии уровень загрязнения воздуха почти в 30 раз превысил критическую отметку.

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Австралия огонь пожарные пожары лесные пожары

Источник: ТАСС

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