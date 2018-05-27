Американская делегация прибыла в КНДР для подготовки саммита с Ким Чен Ыном

Команда специалистов из американской администрации прибыла в КНДР для подготовки встречи Трампа и Ким Чен Ына

Группа высокопоставленных американских чиновников прилетела в воскресенье в Северную Корею, чтобы провести переговоры по подготовке саммита лидеров США и КНДР, сообщает газета "Вашингтон пост" со ссылкой на источники.

По ее информации, делегацию возглавляет бывший посол США в Южной Корее Сун Ким, в настоящее время работающий на Филиппинах, который был специально вызван для выполнения этой задачи.

Отмечается, что Сун Ким проведет встречу с замминистра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи, с которой он уже проводил консультации в 2005 году.

В американскую делегацию также вошли член совета национальной безопасности и специалист по вопросам Южной Кореи и КНДР Элисон Хукер и помощник министра обороны США по вопросам Восточной Азии Рэндалл Шрайвер. Ранее Шрайвер сопровождал госсекретаря США Майка Помпео в ходе его визита в Пхеньян.

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Кроме того, сегодня Ким Чен Ын встретился президентом Южной Кореи. Главной темой переговоров стала подготовка саммита КНДР и США.

Напомним, ранее Госдепартамент США передал КНДР письмо Дональда Трампа об отмене саммита 12 июня в Сингапуре.

При этом американские Вооруженные силы были приведены в повышенную боевую готовность и готовы к действиям "в случае необходимости" в связи с отменой саммита США и КНДР.

В свою очередь, представители КНДР отметили, что "очень сожалеют" о внезапной отмене президентом США Дональдом Тампом саммита с Ким Чен Ыном, который должен был произойти 12 июня в Сингапуре. Они считают, что решение принято "из-за недостатка воли или отсутствия самоуверенности".