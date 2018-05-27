Американская делегация прибыла в КНДР для подготовки саммита с Ким Чен Ыном

Сегодня, 20:24

Команда специалистов из американской администрации прибыла в КНДР для подготовки встречи Трампа и Ким Чен Ына

фото AFP
фото AFP

Группа высокопоставленных американских чиновников прилетела в воскресенье в Северную Корею, чтобы провести переговоры по подготовке саммита лидеров США и КНДР, сообщает газета "Вашингтон пост" со ссылкой на источники.

По ее информации, делегацию возглавляет бывший посол США в Южной Корее Сун Ким, в настоящее время работающий на Филиппинах, который был специально вызван для выполнения этой задачи.

Отмечается, что Сун Ким проведет встречу с замминистра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи, с которой он уже проводил консультации в 2005 году.

В американскую делегацию также вошли член совета национальной безопасности и специалист по вопросам Южной Кореи и КНДР Элисон Хукер и помощник министра обороны США по вопросам Восточной Азии Рэндалл Шрайвер. Ранее Шрайвер сопровождал госсекретаря США Майка Помпео в ходе его визита в Пхеньян.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кроме того, сегодня Ким Чен Ын встретился президентом Южной Кореи. Главной темой переговоров стала подготовка саммита КНДР и США.

Напомним, ранее Госдепартамент США передал КНДР письмо Дональда Трампа об отмене саммита 12 июня в Сингапуре.

При этом американские Вооруженные силы были приведены в повышенную боевую готовность и готовы к действиям "в случае необходимости" в связи с отменой саммита США и КНДР.

В свою очередь, представители КНДР отметили, что "очень сожалеют" о внезапной отмене президентом США Дональдом Тампом саммита с Ким Чен Ыном, который должен был произойти 12 июня в Сингапуре. Они считают, что решение принято "из-за недостатка воли или отсутствия самоуверенности".
США, переговоры, КНДР, Трамп, делегация, группа, Ким Чен Ын
Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Игорь Рец

Выводы по катастрофе MH17 и оговорки Путина: дайджест главных событий недели от "Сегодня"

Сегодня, 15:22

Другие страны

Фото: AFP

Встреча Трампа с Ким Чен Ыном готовится в Сингапуре - Сандерс

Вчера, 17:58

Саммит с США сегодня стал главной темой переговоров лидеров двух Корей
Загрузка...

США

Фото: AFP

Отказ Трампа от встречи с Ким Чен Ыном: ТОП-5 реакций мирового сообщества

Вчера, 12:30

Реакция со стороны ООН, России, Японии, КНДР и комментарии Госдепа Соединенных Штатов

США

Фото: AFP

Трамп рассказал о подготовке к встрече Ким Чен Ыном

Вчера, 08:55

Президент США заверил, что переговоры о саммите с КНДР идут продуктивно

Другие страны

Синдзо Абэ. Фото: AFP

Сотрудничество Японии и России поможет решить проблему КНДР - японский премьер

25 Мая, 18:00

По словам Синдзо Абе Северная КОрея должна начать выполнять тербования ООН

США

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп прокомментировал ответ КНДР на отказ от самита

25 Мая, 15:44

Президент США посчитал послание Северной Кореи "теплым и продуктивным"
Загрузка...