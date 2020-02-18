Атака коронавируса: как чувствуют себя украинцы на лайнере Diamond Princess

/ Фото: REUTERS/Issei Kato

Двое граждан Украины, инфицированных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Prindess, чувствуют себя нормально.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Последний раз консулы наши связывались с врачами 13-го числа. По их информации, один гражданин чувствует себя нормально, второго, скорее всего, выпишут", – сказал он в эфире программы на одном из украинских телеканалов.

По его словам, двое украинцев, которые являются членов экипажа корабля, сейчас проходят лечение в военном госпитале.

Реклама

Ранее у россиянки, находящейся на борту круизного лайнера Diamond Princess, помещенного на карантин в порту японского города Иокогама, также выявлен коронавирус.

Читайте также: Экс-игрок "Шахтера" из-за коронавируса отказался от сумасшедших денег в Китае и уехал в Бразилию

Анализы еще почти ста человек на борту круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японской Йокогамы из-за вспышки нового коронавируса COVID-19, показали наличие в их крови этой инфекции. Таким образом, общее число зараженных среди пассажиров и членов экипажа судна выросло до 454.

Ранее исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что сейчас происходит очень серьезная вспышка коронавируса, и у нее есть потенциал роста.

Напомним, что украинские ученые создали тест-системы для выявления нового коронавируса COVID-19. Разработка стоит 5 тысяч гривен и уже прошла все необходимые испытания.

Подробнее об этом читайте в спецтеме "Эвакуация украинцев из очага коронавируса: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения" на сайте "Сегодня"

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама