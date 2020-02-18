Число заразившихся в эпицентре вспышки коронавируса, скоро перевалит за 60 тысяч человек

/ Фото: REUTERS/Tingshu Wang

В эпицентре вспышки коронавирусной инфекции – китайской провинции Хубэй – за истекшие сутки 93 человека умерли от последствий пневмонии, вызываемой Covid-19, также подтверждено 1 807 новых случаев заражения, сообщили местные медицинские власти.

В административном центре провинции городе Ухане, откуда коронавирус начал распространяться в декабре прошлого года, скончались 72 человека, выявлено 1,6 тыс. новых больных.

Всего с начала вспышки заболевания заражение новым коронавирусом в Хубэе подтверждено у 59 989 человек (в Ухане – 42 752), скончались 1 789 (в Ухане – 1 381).

Из медучреждений после выздоровления в провинции выписаны 7 862 человек, 41,9 тыс. пока остаются в больницах, из них более 1,8 тыс. человек в критическом состоянии.

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Ранее у россиянки, находящейся на борту круизного лайнера Diamond Princess, помещенного на карантин в порту японского города Иокогама, также выявлен коронавирус.

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Анализы еще почти ста человек на борту круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японской Йокогамы из-за вспышки нового коронавируса COVID-19, показали наличие в их крови этой инфекции. Таким образом, общее число зараженных среди пассажиров и членов экипажа судна выросло до 454.

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Ранее исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что сейчас происходит очень серьезная вспышка коронавируса, и у нее есть потенциал роста.

Напомним, что украинские ученые создали тест-системы для выявления нового коронавируса COVID-19. Разработка стоит 5 тысяч гривен и уже прошла все необходимые испытания.

Подробнее об этом читайте в спецтеме "Эвакуация украинцев из очага коронавируса: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения" на сайте "Сегодня"

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