Джонсон заявил, что самолет МАУ мог быть сбит ракетой класса "земля – воздух"

Лайнер "Меджународных авиалиний Украины" в Иране мог быть непреднамеренно сбит ракетой класса "земля-воздух".
Об этом заявил британский премьер Борис Джонсон.
"Сейчас существует большой объем информации, согласно которой самолет был сбит иранской ракетой класса „земля — воздух". Это вполне могло быть сделано непреднамеренно", — сказал он, призвав все стороны к срочной деэскалации.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо сделал жесткое заявление в адрес Тегерана: украинский самолет сбила иранская ракета.
Напомним, влиятельное американское издание Newsweek со ссылкой на высокопоставленный источник в Пентагоне сообщает, что самолет МАУ был случайно сбит иранской зенитной ракетой.
Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и выразил соболезнования в связи с гибелью 63 граждан Канады в потерпевшем катастрофу украинском самолете в иранской столице Тегеране.
Зеленский заверил Трюдо, что Украина заинтересована в прозрачном и объективном расследовании трагедии и установлении истины. Тот со своей стороны выразил соболезнования Зеленскому в связи с гибелью в авиакатастрофе 11 украинских граждан и отметил, что Киев может рассчитывать на любую помощь Оттавы в расследовании.
Также сообщалось, что Офис президента Украины распространил заявление, в котором подчеркнул, что "наша страна заинтересована в том, чтобы была установлена истина".
"Поэтому обращаемся к международным партнерам Украины: если у вас есть улики, которые помогут расследованию, просим предоставить их", – говорится в обращении ОПУ.
Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Более детально об этом читайте в специальной хронике "В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео".
Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране
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