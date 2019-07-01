Эрдоган назвал сроки доставки российских С-400 в Турцию
Эрдоган также выразил уверенность в том, что Турция сможет без проблем урегулировать разногласия с США
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что поставки российских зенитных ракетных систем С-400 будут осуществлены в течение 10 дней, сообщил в понедельник телеканал Эн-ти-ви.
По данным телеканала, такое заявление Эрдоган сделал на полях саммита G20 в Японии, отвечая на вопросы журналистов после переговоров со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
Эрдоган также выразил уверенность в том, что Турция сможет без проблем урегулировать разногласия с США, вызванные поставками российских С-400.
Выступая в субботу на итоговой пресс-конференции на саммите G20, президент Турции заявил, что США не введут санкции в отношении Анкары из-за приобретения систем С-400. Он также напомнил, что Анкара "ожидает поставку 100 истребителей пятого поколения F-35".
Недавно Вашингтон таки предложил Анкаре свои ЗРК Patriot. Однако это предложение отклонил Эрдоган, указав, что ее условия не такие хорошие, как условия российской стороны. Первые русские батареи ЗРК С-400 должны прибыть в Турцию уже скоро.
Как сообщалось, в ответ на планы Турции закупить у России зенитные ракетные системы С-400 США могут ввести против Анкары санкции.
Мы уже писали о том, что госдепартамент США пригрозил Анкаре "весьма реальными и крайне негативными последствиями" поставок российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию.
Также ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара направила военный персонал в Россию для прохождения обучения эксплуатации зенитных ракетных систем С-400.
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