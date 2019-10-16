Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,79
27,28

Эрдоган сделал шокирующее заявление относительно операции в Сирии

16 октября, 16:11

Эрдоган намерен говорить только с Трампом

Фото: Murat Kula/Presidential Press Office/Handout via REUTERS

Фото: Murat Kula/Presidential Press Office/Handout via REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не собирается проводить на этой неделе переговоры с вице-президентом США Майком Пенсом.

"Я не буду с ним разговаривать. Они (члены делегации США – Ред.) будут вести переговоры со своими визави. Когда сюда приедет Трамп, тогда мы и поговорим", – заявил Эрдоган, отвечая на вопрос журналиста телеканала Sky News.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что вице-президент Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео в среду, 16 октября, направятся в Турцию из-за обстановки в Сирии. Телеканал CBS отмечал, что на них будет возложена задача добиваться прекращения огня на севере Сирии и достичь соглашения между Турцией и курдскими силами.

Реклама

Отметим, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не откажется от военной операции "Источник мира" и доведет ее до завершения, так как существует реальная угроза терроризма, исходящая с северо-востока Сирии.

Он также заявил, что партнеры Турции по НАТО должны помогать Анкаре бороться против терроризма.

Эрдоган объявил 9 октября о начале новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии.

После этого президент США Дональд Трамп приказал вывести американских военных из Сирии, чтобы не допустить их участия в боях между турецкой армией и подразделениями курдов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Сирия Турция Дональд Трамп Реджеп Эрдоган

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Еще одна страна в присутствии Путина
Еще одна страна в присутствии Путина "поиздевалась" над гимном России: видеоРоссия
Число жертв тайфуна в Японии растет, тысячи человек не могут вернуться домой (фото, видео)
Число жертв тайфуна в Японии растет, тысячи человек не могут вернуться домой (фото, видео)Другие страны
В Китае пожарные спасли повисшего на оконной решетке ребенка – видео
В Китае пожарные спасли повисшего на оконной решетке ребенка – видеоДругие страны
Военная операция Турции в Сирии: число жертв перевалило за 300
Военная операция Турции в Сирии: число жертв перевалило за 300Другие страны
Родился в 1896 году: случайно найден самый старый житель планеты
Родился в 1896 году: случайно найден самый старый житель планетыFun
"За мову": в Польше жестоко избили украинцевДругие страны

Новости партнеров

Loading...