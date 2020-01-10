Глава иранского управления авиации назвал версию с ракетой ненаучной

Фото: Nazanin Tabatabaee/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Глава управления гражданской авиации Ирана Али Абедзадех назвал несостоятельной с научной точки зрения версию западных стран о том, что украинский пассажирский самолёт, разбившийся на этой неделе близ Тегерана, был сбит иранской ракетой.

По сообщению телеканала "Пресс-ТВ", он назвал эту версию "нелогичными слухами".

"С научной точки зрения невозможно, чтобы речь шла о ракете, попавшей в украинский самолёт", – добавил Абедзадех.

"Мы можем утверждать, что самолёт, учитывая то, как он рухнул, а также – попытку пилота вернуться в аэропорт, не взорвался в воздухе. Поэтому версию о том, что самолёт был сбит ракетами, можно исключить", – сказал он.

Реклама

Глава управления считает, что причиной катастрофы, вероятно, стало возгорание, перекинувшееся на двигатели самолёта.

Напомним, американский журнал Newsweek со ссылкой на три источника заявил, что украинский авиалайнер могли по ошибке сбить иранские зенитные ракетные системы.

Как рассказали изданию представитель Пентагона, высокопоставленный сотрудник американской разведки и представитель разведки Ирака, иранские ЗРС сработали случайно. Они, вероятно, были активны в связи с совершенной несколькими часами ранее атакой на военные базы США в Ираке.

В отчете известной международной исследовательской компании IHS Markit также говорится о том, что самолет МАУ сбил из ЗРК "Тор" Корпус стражей Исламской революции.

Также в сети было опубликовано возможное видео попадания ракеты в украинский "Боинг".

Напомним, Boeing-737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе – граждане Канады и Ирана.

Совет национальной безопасности и обороны Украины среди прочих изучает версию поражения украинского Boeing ракетой ЗРК "Тор" российского производства.

Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Более детально об этом читайте в специальной хронике "В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео".

Все подробности в спецтеме Удар Ирана по американским базам в Ираке

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама