Индонезией снова прокатились мощные толчки
Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала
В индонезийской провинции Малуку произошло землетрясение магнитудой 7,7. Об этом сообщает Национальное управление метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии (BMKG).
Эпицентр подземных толчков находился в 245 километрах от округа Юго-Западное Молуку. Очаг землетрясения залегал на глубине 231 километра.
Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала. Угроза цунами не объявлялась.
Напомним, у побережья Индонезии сейсмологи зафиксировали два мощных землетрясения.
Первое землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья индонезийской провинции Папуа, расположенной на западе острова Новая Гвинея. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 250 километрах к западу от города Джаяпура, в котором проживают 155 тысяч жителей. Очаг землетрясения залегал на глубине 22 километров.
Второе землетрясение магнитудой 7,3 произошло у побережья острова Ямдена. Эпицентр подземных толчков находился в 288 километрах к северо-западу от города Саумлаки. Очаг землетрясения залегал на глубине 208 километров.
В обоих случаях угроза цунами не объявлялась. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.
Землетрясение также ощущалось на индонезийском курортном острове Бали и в столице Восточного Тимора Дили.
Также напомним, что 28 сентября 2018 года на Индонезию из-за землетрясения магнитудой 7,4 балла обрушилось разрушительное цунами. Жертвами стихии стали тысячи человек, еще более 10,6 тысяч получили ранения, а более 223 тысяч местных жителей вынуждены были покинуть свои дома.
А в начале августа прошлого года на острове Ломбок в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,0 баллов. Эпицентр располагался в 49 км к северо-востоку от города Матарам, ранее сообщалось о 460 погибших
Кроме того, мы сообщали о последствиях мощного землетрясения на острове Тайвань. Подробнее – в сюжете.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Индонезией снова прокатились мощные толчки". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мощное землетрясение в Индонезии затронуло и Австралию: началась эвакуация
Жители рассказывают, что толчки длились более двух минут
Число пострадавших от землетрясения в Китае возросло до 31 человека
21 человек сейчас находится в больнице