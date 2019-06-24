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Индонезией снова прокатились мощные толчки

24 июня, 10:25

Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала

Фото: Flickr

В индонезийской провинции Малуку произошло землетрясение магнитудой 7,7. Об этом сообщает Национальное управление метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии (BMKG). 

Эпицентр подземных толчков находился в 245 километрах от округа Юго-Западное Молуку. Очаг землетрясения залегал на глубине 231 километра.

Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Напомним, у побережья Индонезии сейсмологи зафиксировали два мощных землетрясения.

Первое землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья индонезийской провинции Папуа, расположенной на западе острова Новая Гвинея. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 250 километрах к западу от города Джаяпура, в котором проживают 155 тысяч жителей. Очаг землетрясения залегал на глубине 22 километров.

Второе землетрясение магнитудой 7,3 произошло у побережья острова Ямдена. Эпицентр подземных толчков находился в 288 километрах к северо-западу от города Саумлаки. Очаг землетрясения залегал на глубине 208 километров.

В обоих случаях угроза цунами не объявлялась. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Землетрясение также ощущалось на индонезийском курортном острове Бали и в столице Восточного Тимора Дили.

Также напомним, что 28 сентября 2018 года на Индонезию из-за землетрясения магнитудой 7,4 балла обрушилось разрушительное цунами. Жертвами стихии стали тысячи человек, еще более 10,6 тысяч получили ранения, а более 223 тысяч местных жителей вынуждены были покинуть свои дома.

А в начале августа прошлого года на острове Ломбок в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,0 баллов. Эпицентр располагался в 49 км к северо-востоку от города Матарам, ранее сообщалось о 460 погибших

Кроме того, мы сообщали о последствиях мощного землетрясения на острове Тайвань. Подробнее – в сюжете.


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Тег Индонезия, землетрясение, магнитуда

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