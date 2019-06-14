Израиль и Сектор Газа обменялись ракетными ударами

Система раннего оповещения о ракетных обстрелах сработала в Сдероте

Фото: AFP

Армия обороны Израиля нанесла удары по сектору Газа. Это стало ответной реакцией на вчерашний обстрел Израиля. Об этом сообщает 9tv.

В четверг, 13 июня, система раннего оповещения о ракетных обстрелах ("Цева адом") сработала в Сдероте и населенных пунктах регионального совета Шаар ха-Негев.

Ракета, выпущенная из сектора Газа, попала в одно из зданий, расположенных в центре Сдерота. В здании располагается военная ешива. В результате обстрела никто не пострадал.

Это был второй обстрел Израиля за сутки. Удары ЦАХАЛа были нанесены по сектору Газа, в том числе по комплексу военно-морских сил ХАМАСа.

Пресс-секретарь ЦАХАЛа возложил на ХАМАС всю ответственность за любые атаки Израиля с территории сектора Газа и напомнил о готовности Армии обороны препятствовать любым попыткам нанести удары по еврейскому государству или его гражданам.

Напомним, что конфликт между Израилем и Сектором Газа обострился. Около полуночи среды, 13 июня,система ПВО "Железный купол" перехватила ракету над кибуцем Нирим. Ракетные тревоги прозвучали в Ашкелоне и по периметру Сектора Газа.

Как мы писали ранее, 4 мая палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по Израилю более 600 ракет, 150 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

В ответ израильские военные поразили порядка трех сотен военных целей радикалов в секторе Газа. Среди атакованных объектов в пресс-службе армии назвали "несколько тоннелей и подземную инфраструктуру боевиков, военные лагеря, склады и оружейные цеха, пусковые установки ракет". В воскресенье израильские военные ликвидировали связанного с ХАМАС палестинского финансиста, ответственного, по утверждениям пресс-службы, за передачу денежных средств от Ирана вооруженным группировкам в секторе Газа. По данным телеканала "Аль-Хадас", всего не менее 14 палестинцев погибли, десятки пострадали с 4 мая в результате израильских ударов по сектору Газа.

Кроме того, ранее сообщалось о гибели одной израильтянки в результате ракетных обстрелов.

Стоит отметить, что это уже не первое обострение между сторонами этой весной. Так,в марте израильтяне и палестинцы также обменялись ракетными ударами, но при посредничестве Египта все же смогли заключить неофициальное перемирие.

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