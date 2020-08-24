Китай уже вовсю вакцинирует медиков от коронавируса

Китай с июля уже использует экспериментальную вакцину от коронавируса. Прививки делают людям профессий "высокого риска". Таких, как медработники и пограничники.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Национальной комиссии здоровья Чжена Чжунвея, директора Центра развития науки и технологий Национальной комиссии здравоохранения.
По заявлению чиновника, вакцина была одобрена к использованию 22 июля. Препарат был разработан Государственной фармацевтической корпорацией Sinopharm (CNBG). Третья фаза клинических исследований этой вакцины проходит в ОАЭ, Перу, Марокко иАргентине.
К вакцине получили доступ медики неотложки, сотрудники службы по недопущению распространения эпидемии, медработники инфекционных больниц, сотрудники таможни и пограничники.
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На следующем этапе использовать вакцину смогут для того, чтобы предотвратить осенние и зимние вспышки заболевания, создавая так называемый "иммунный барьер" у населения.
"Как только мы создадим иммунный барьер у медработников и людей, причастных к организации работы городской инфраструктуры – работников торговли, транспорта, промышленных предприятий. Тогда жизнь городов будет гарантированно стабильной", – отметил Чжунвей.
Китай не впервые признается в использовании экспериментальной вакцины. В июне правительство страны дало согласие на использование другой вакцины на военных. Эту вакцину разработали Институт биотехнологий Пекина, который входит в состав Академии военно-медицинских наук и компания CanSino Biologics. Препарат будут испытывать только на военных в течение года.
Китай в данное время испытывает на людях большее количество различных вакцин от коронавируса, чем любая другая страна.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения заявила, чтоодной вакцины от коронавируса будет недостаточно, чтобы защитить весь мир.
О создании вакцины от коронавируса ранее заявляла Россия. И, по заявлениям, ее даже вкололи дочери президента РФ Владимира Путина. Однако в ВОЗ ее назвали рискованным экспериментом на людях.
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