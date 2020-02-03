Коронавирус бушует в Китае: Австралия эвакуировала из Уханя более 240 человек

Фото: REUTERS/Kamil Krzaczynski

Из китайского города Ухань, в котором царит смертельный коронавирус, эвакуировали 243 граждан Австралии. Об этом сообщила глава МИД страны Марис Пейн.

"Мы уделили приоритетное внимание уязвимым и незащищенным австралийцам, это отразилось в том, что на борту находятся 89 австралийцев в возрасте до 16 лет, а пятеро – в возрасте до двух лет", – рассказала Пейн.

Всех эвакуированных поселят в пункте временного пребывания на острове Рождества в Индийском океане у северо-западного побережья Австралии.

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Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заверил, что в Украине достаточно инфекционистов, которые знают что нужно делать в случае занесения и распространения в нашей стране нового коронавируса 2019-нCoV.

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А врач-педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский рассказал, для кого коронавирус представляет самую большую угрозу, и рассказал, какие меры никогда не спасут человека от вируса.

Между тем, в эпицентре распространения "китайского" типа коронавируса 2019-nCoV- девятимиллионном городе Ухань в провинции Хубэй – достроили временную больницу для терапии вызванной инфекцией пневмонии.

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