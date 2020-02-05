Коронавирус не отступает: в больницах Китая вводят ограничения на прием пациентов

Стационарные больницы могут принимать на лечение только больных в тяжелом и крайне тяжелом состоянии

Фото: REUTERS/Eloisa Lopez

Комитет по делам здравоохранения китайского города Ухань (административный центр провинции Хубэй) дал указание стационарным медицинским учреждениям города принимать на лечение только тех больных, состояние которых оценивается как тяжелое или критическое. Об этом говорится в опубликованном в среду, 5 февраля, заявлении ведомства.

"Стационарные больницы с этого дня могут принимать на лечение только больных в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, а также тех, чье состояние похоже на критическое", - указывается в документе.

Как отмечается в заявлении, другие пациенты будут направляться под наблюдение врачей в пункты временной изоляции и полевые медицинские центры. Уже находящихся на стационарном лечении больные, чье состояние оценивается как удовлетворительное и среднее, будут в кратчайшие сроки выписаны или также доставлены в пункты временной изоляции и полевые центры медицинского обслуживания.

По данным властей города, число больных пневмонией в Ухане превышает 8,3 тыс. человек – это наибольший показатель для отдельного взятого населенного пункта в Китае.

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Ранее новости "Сегодня" писали, что коронавирус оказался еще опаснее – передается не только воздушно-капельным путем.

Китайские власти в конце декабря прошлого года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено в 24 странах. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку пневмонии чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 23,6 тыс., более 490 человек умерли.

Тем временем в Минздраве Украины рассказали, когда получат тесты для выявления нового коронавируса.

Отметим, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расценивает вспышку вируса 2019-nCoV как эпидемию с многочисленными очагами, а не как пандемию.

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