Коронавирус уносит жизни по всему миру: число жертв превысило 10 тысяч

Подхватили инфекцию в мире более 244 тысяч человек

Коронавирусная инфекция, которая продолжает распространяться по всему миру, унесла жизни 10030 человек. Об этом говорят данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Всего в мире коронавирусом заразились 244 517 человек, 86025 из них – удалось вылечиться. Отметим, что в Китае пандемия уже идет на спад. Этого нельзя сказать про другие страны, в частности, Италию. Там число умерших зараженных уже больше, чем в Поднебесной.

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Напомним, ранее украинец Артем Тодерян, который около 10 лет живет в Италии, в эксклюзивном интервью сайту "Сегодня" рассказал, что стало причиной молниеносного распространения коронавирусной инфекции в Италии.

Кроме того, заражение коронавирусом зафиксировали в еще одной стране мира – в Нигере. COVID-19 инфекцию подхватил 36-летний мужчина, который недавно вернулся из-за границы.

Также мы рассказывали, что пандемия коронавирусной инфекции лишила работу работников секс-индустрии в Нидерландах. В Амстердаме, чтобы помешать распространению коронавируса, закрыли квартал Красных фонарей.

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