НАТО не считает Россию врагом – Столтенберг

Он отметил, что Россия - это не то же самое, чем был Советский Союз

Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS/Francois Lenoir

Россия не является врагом НАТО, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNN.

"Мы не создаем список врагов. Мы не считаем Россию врагом. Что мы видим относительно России, это то, что она применила военную силу против соседа, Украины", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что Россия – это не то же самое, чем был Советский Союз.

"Мы всегда пытаемся улучшить отношения . (...) Мы не делим мир на врагов и друзей", - подчеркнул генсек НАТО.

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Он также добавил, что в нынешний "непредсказуемый" момент в области безопасности, необходим сильный институт, такой, как НАТО.

Между тем, Россию официально признали одной из главных угроз НАТО.Такое заключение прозвучало в заявлении, которое было распространено 4 декабря по итогам саммита глав государств и правительств НАТО в Лондоне.

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Ранее в этот день об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Напомним, что 3 и 4 декабря в британской столице собрались главы государств и правительств стран-членов НАТО, которые отмечают 70-ю годовщину основания альянса. О проблемах, которые им предстояло обсудить на мероприятии, вы можете узнать в материале: "Юбилейная встреча НАТО в Лондоне: как заявления Макрона о России раскалывают Альянс".

За день до этого в британской столице прошла экспертная конференция NATO Engages, на которой генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Украина обязательно вступит в альянс, но никаких сроков для этого не определено. По его словам, в НАТО сейчас сосредоточены на помощи Киеву в рамках евроатлантической интеграции и модернизации армии.

Украину на конференции представлял министр иностранных дел Вадим Пристайко.

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