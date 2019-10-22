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Нетаньяху не удалось сформировать новое правительство Израиля

22 октября, 03:55

Теперь Ривлин передаст мандат Ганцу

Биньямин Нетаньяху. Фото: REUTERS/Nir Elias

Биньямин Нетаньяху. Фото: REUTERS/Nir Elias

В Израиле лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху оставил попытки сформировать новое правительство с участием партии своего конкурента "Кахоль Лаван" Бени Ганца.

"В последние недели я приложил все усилия, чтобы заставить Бенни Ганца сесть за стол переговоров, все усилия по созданию широкого национального правительства, все усилия, чтобы избежать повторных выборов", – сказал Нетаньяху, которому в понедельник исполнилось 70 лет.

Нетаньяху заявил, что он не смог сформировать правительство после сентябрьских выборов и возвращает мандат президенту Израиля Реувену Ривлину. Ривлин намерен поручить Ганцу работу по формированию нового правительства. У него будет 28 дней на выполнение этой задачи.

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Партия Ганца "Кахоль Лаван" заявила о намерении сформировать "правительство либерального единства".

Если и Ганц потерпит неудачу, в течение трех недель любой депутат Кнессета может попытаться сформировать коалицию. Но если и это никому из парламентариев не удастся, стране не избежать проведения новых выборов через 90 дней.

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РанееЦентральная избирательная комиссия Израиля опубликовала окончательные результаты голосования 17 сентября, в ходе которого партия "Ликуд" Биньямина Нетаньяху получила 32 места, а блок "Кахоль-Лаван" Бени Ганца – 33 места в парламенте. Однако кандидатура Нетаньяху в качестве премьера получила поддержку 55 депутатов Кнессета, а кандидатуру Ганца поддержали 54.

Напомним, премьер-министр Израиля и лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху предложил в четверг, 19 сентября, своему основному сопернику на парламентских выборах – лидеру блока центристских партий "Кахоль-Лаван" Бени Ганцу – создать правительство широкого единства. Однако тот отказался.

Это уже вторые парламентские выборы в Израиле в нынешнем году. Первые состоялись в апреле, однако тогда основные конкуренты – правая партия Нетаньяху "Ликуд" и левая оппозиционная "Кахоль-Лаван" – получили одинаковое количество мест в Кнессете, по 35. В результате премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правящую коалицию. Парламент был распущен.

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Израиль правительство Нетаньяху парламентские выборы

Источник: Reuters

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