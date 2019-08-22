Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,2
27,99

Пхеньян снова заявил, что действия Сеула и Вашингтона не способствуют диалогу

22 августа, 03:56

Сейчас мы видим опасные действия, которые могут спровоцировать новую холодную войну на Корейском полуострове и в регионе, - заявили в КНДР

/ Фото: AFP

КНДР считает, что поставки вооружений США Южной Корее, совместные военные учения двух стран и другие их враждебные действия препятствуют диалогу, направленному на установление мира на Корейском полуострове. Об этом говорится в заявлении представителя МИД КНДР, опубликованном агентством ЦТАК.

"Сейчас мы видим опасные действия, которые могут спровоцировать новую холодную войну на Корейском полуострове и в регионе. Одним из таких шагов является приобретение южнокорейскими властями истребителей F-35A у США вскоре после окончания совместных военных учений. Этот акт непрерывных поставок новейшего смертоносного вооружения представляет собой серьезную провокацию, которая идет вразрез с совместными декларациями и соглашениями между Севером и Югом", — отмечается в заявлении.

По словам представителя МИД КНДР, Пхеньян "неоднократно подчеркивал, что американо-южнокорейские учения и поставки вооружений наносят ущерб миру на Корейском полуострове и препятствуют развитию диалога". "Мы не заинтересован в диалоге, который сопровождается военными угрозами", — добавил он.

Реклама

В среду военно-воздушные силы Южной Кореи получили от США еще два многофункциональных истребителя F-35A. Сейчас в их распоряжении есть шесть таких машин, а к концу этого года их количество должно достигнуть десяти. По плану Минобороны Республики Корея, в 2021 году на вооружении ВВС страны будут находиться 40 °F-35A.

КНДР за последний месяц осуществила шесть запусков ракет малой дальности, заявив, что это ответные меры на провокации Вашингтона и Сеула, которые проводят совместные военные учения.

В тренде
В России рассказали, как распределены роли "кураторов" Донбасса в Кремле
Фото из открытых источников

Напомним, ранее председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил о том, что намерен подождать до конца текущего года, пока руководство США примет решение о смене своего подхода к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова, которое позволит провести третий саммит между ним и американским президентом Дональдом Трампом.

Как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров, хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.

Также мы писали, что американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

США КНДР Южная Корея диалог

Источник: ТАСС

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Визит Нетаньяху в Киев: главные подробности, фото и видео
Визит Нетаньяху в Киев: главные подробности, фото и видеоПолитика
Конец эпохи: в Турции взялись за ограничение системы
Конец эпохи: в Турции взялись за ограничение системы "все включено"Travel
Россияне похитили яхту стоимостью два миллиона долларов на популярном курорте Турции
Россияне похитили яхту стоимостью два миллиона долларов на популярном курорте ТурцииДругие страны
Конца света не будет: Земле ничто не угрожает
Конца света не будет: Земле ничто не угрожаетДругие страны
Накормили отходами: экономные молодожены повергли в шок гостей свадьбы
Накормили отходами: экономные молодожены повергли в шок гостей свадьбыFun
Россия вернет Японии два Курильских острова: Лавров назвал условия
Россия вернет Японии два Курильских острова: Лавров назвал условияРоссия

Новости партнеров

Loading...