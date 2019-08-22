Пхеньян снова заявил, что действия Сеула и Вашингтона не способствуют диалогу

Сейчас мы видим опасные действия, которые могут спровоцировать новую холодную войну на Корейском полуострове и в регионе, - заявили в КНДР

/ Фото: AFP

КНДР считает, что поставки вооружений США Южной Корее, совместные военные учения двух стран и другие их враждебные действия препятствуют диалогу, направленному на установление мира на Корейском полуострове. Об этом говорится в заявлении представителя МИД КНДР, опубликованном агентством ЦТАК.

"Сейчас мы видим опасные действия, которые могут спровоцировать новую холодную войну на Корейском полуострове и в регионе. Одним из таких шагов является приобретение южнокорейскими властями истребителей F-35A у США вскоре после окончания совместных военных учений. Этот акт непрерывных поставок новейшего смертоносного вооружения представляет собой серьезную провокацию, которая идет вразрез с совместными декларациями и соглашениями между Севером и Югом", — отмечается в заявлении.

По словам представителя МИД КНДР, Пхеньян "неоднократно подчеркивал, что американо-южнокорейские учения и поставки вооружений наносят ущерб миру на Корейском полуострове и препятствуют развитию диалога". "Мы не заинтересован в диалоге, который сопровождается военными угрозами", — добавил он.

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В среду военно-воздушные силы Южной Кореи получили от США еще два многофункциональных истребителя F-35A. Сейчас в их распоряжении есть шесть таких машин, а к концу этого года их количество должно достигнуть десяти. По плану Минобороны Республики Корея, в 2021 году на вооружении ВВС страны будут находиться 40 °F-35A.

КНДР за последний месяц осуществила шесть запусков ракет малой дальности, заявив, что это ответные меры на провокации Вашингтона и Сеула, которые проводят совместные военные учения.

Напомним, ранее председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил о том, что намерен подождать до конца текущего года, пока руководство США примет решение о смене своего подхода к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова, которое позволит провести третий саммит между ним и американским президентом Дональдом Трампом.

Как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров, хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.

Также мы писали, что американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.

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