Полсотни палестинцев пострадали в столкновениях в Газе

Среди раненых палестинцев есть 22 ребенка и трое женщин

Фото: AFP

По меньшей мере 56 палестинцев получили ранения во время столкновений с израильскими войсками на востоке Сектора Газа.

Об со ссылкой на представителя министерства здравоохранения Газы Ишрафа аль-Кедра сообщает Синьхуа.

По словам спикера, 38 человек были ранены боевыми патронами, которые применили израильские войска.

"Среди раненых палестинцев есть 22 ребенка и трое женщин, кроме этого, израильскиевоенные целились в автомобиль скорой медицинской помощи", – говорится в сообщении.

Столкновения начались в пятницу, когда сотни протестующих в Газе присоединились к еженедельному протесту, известному под названием "Большой марш возвращения".

Напомним, что конфликт между Израилем и сектором Газа обострился. 13 июня система ПВО "Железный купол" перехватила ракету над кибуцем Нирим. Ракетные тревоги прозвучали в Ашкелоне и по периметру сектора Газа.

Как мы писали ранее, 4 мая палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по Израилю более 600 ракет, 150 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

В ответ израильские военные поразили порядка трех сотен военных целей радикалов в секторе Газа. Среди атакованных объектов в пресс-службе армии назвали "несколько тоннелей и подземную инфраструктуру боевиков, военные лагеря, склады и оружейные цеха, пусковые установки ракет". В воскресенье израильские военные ликвидировали связанного с ХАМАС палестинского финансиста, ответственного, по утверждениям пресс-службы, за передачу денежных средств от Ирана вооруженным группировкам в секторе Газа. По данным телеканала "Аль-Хадас", всего не менее 14 палестинцев погибли, десятки пострадали с 4 мая в результате израильских ударов по сектору Газа.

Кроме того, ранее сообщалось о гибели одной израильтянки в результате ракетных обстрелов.

Стоит отметить, что это уже не первое обострение между сторонами этой весной. Так,в марте израильтяне и палестинцы также обменялись ракетными ударами, но при посредничестве Египта все же смогли заключить неофициальное перемирие.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Полсотни палестинцев пострадали в столкновениях в Газе". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"