После "покушения" на Мадуро в Венесуэле задержали 11 журналистов

После покушения на президента Николаса Мадуро в Венесуэле задержали 11 журналистов. Об этом сообщил Национальный профсоюз работников венесуэльской печати в своем Twitter.

"11 журналистов и сотрудников СМИ были необоснованно задержаны, еще нескольких избили или ограбили. Мы не приемлем такие действия и требуем наказать ответственных за это нарушение права на информацию", – говорится в сообщении.

Профсоюз также опубликовал имена задержанных представителей СМИ, в их числе сотрудники венесуэльских, испанских и аргентинских изданий. Ранее в воскресенье глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль сообщил, что власти задержали шестерых подозреваемых в попытке убийства главы государства.

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Напомним, в субботу, 4 августа, в столице Венесуэлы Карасе произошло покушение на президента Николаса Мадуро на параде в столице страны. Мадуро не пострадал, а ответственность за покушение взяла на себя венесуэльская вооруженная группировка "Национальное движение "Фланелевые солдаты". Сам президент Венесуэлы обвинил колумбийского главу государства Хуана Мануэля Сантоса в его причастности к покушению.

В свою очередь Колумбия отвергла обвинения Венесуэлы в адрес своего президента, назвав их безосновательными и абсурдными.



Стоит отметить, что СМИ опровергли информацию о покушении на президента Венесуэлы. По словам пожарных, произошел взрыв газового баллона в расположенном поблизости доме.

Также момент "покушения" на президента Венесуэлы Николаса Мадуро во время его выступления на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской был заснят на видео.