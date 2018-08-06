После "покушения" на Мадуро в Венесуэле задержали 11 журналистов

Сегодня, 02:24

Профсоюз также опубликовал имена задержанных 

фото AFP
фото AFP

После покушения на президента Николаса Мадуро в Венесуэле задержали 11 журналистов. Об этом сообщил Национальный профсоюз работников венесуэльской печати в своем Twitter.

"11 журналистов и сотрудников СМИ были необоснованно задержаны, еще нескольких избили или ограбили. Мы не приемлем такие действия и требуем наказать ответственных за это нарушение права на информацию", – говорится в сообщении.

Профсоюз также опубликовал имена задержанных представителей СМИ, в их числе сотрудники венесуэльских, испанских и аргентинских изданий. Ранее в воскресенье глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль сообщил, что власти задержали шестерых подозреваемых в попытке убийства главы государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Напомним, в субботу, 4 августа, в столице Венесуэлы Карасе произошло покушение на президента Николаса Мадуро на параде в столице страны. Мадуро не пострадал, а ответственность за покушение  взяла на себя венесуэльская вооруженная группировка "Национальное движение "Фланелевые солдаты". Сам президент Венесуэлы обвинил колумбийского главу государства Хуана Мануэля Сантоса в его причастности к покушению.

В свою очередь Колумбия отвергла обвинения Венесуэлы в адрес своего президентаназвав их безосновательными и абсурдными.

Стоит отметить, что СМИ опровергли информацию о покушении на президента ВенесуэлыПо словам пожарных, произошел взрыв газового баллона в расположенном поблизости доме.

Также момент "покушения" на президента Венесуэлы Николаса Мадуро во время его выступления на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской был заснят на видео.
Венесуэла, взрыв, журналист, покушение, задержание, Мадуро
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

Джон Болтон, фото AFP

В США опровергли причастность к покушению на президента Венесуэлы

Вчера, 21:06

4 августа, в столице Венесуэлы Карасе произошло "покушение" на президента Николаса Мадуро на параде в столице страны

Другие страны

Сальвадор Санчес Фото:https://twitter.com/sanchezceren

"Покушение" на Мадуро осудили лидер Сальвадора и экс-президент Гондураса

Вчера, 13:22

Санчес выразил полную солидарность с Венесуэлой, а Селайя подчеркнул о противостоянии Венесуэлы врагам социализма
Загрузка...

Другие страны

Николас Мадуро. Фото: AFP

"Покушение" на президента Венесуэлы попало на видео

Вчера, 12:48

В сети также появилась запись, как охрана главы государства закрывает его бронированными щитами 

Другие страны

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос / Фото: AFP

Колумбия отвергла обвинения Венесуэлы в адрес своего президента

Вчера, 11:01

Власти Колумбии считают такие заявления абсурдными и безосновательными

Другие страны

Николас Мадуро / фото AFP

СМИ опровергли информацию о покушении на президента Венесуэлы

Вчера, 10:14

Недалеко от места проведения парада взорвался баллон с газом

Другие страны

Николас Мадуро / Фото: AFP

Покушение на президента Венесуэлы: главные подробности и мировая реакция

Вчера, 09:30

Мадуро обвинил президента Колумбии, а в причастности к покушению заявили "Фланелевые солдаты"
Загрузка...