Противники Лукашенко разошлись: как прошел шестой день протестов в Беларуси

Протестующие собрали за собой мусор и заявили, что придут завтра

После массовых протестов в Минске и многих городах Беларуси противники президента Александра Лукашенко начали расходиться. В пятницу, 14 августа, вечером площадь Независимости в Минске опустела, ушли и силовики. Перед уходом протестующие собрали за собой мусор и заявили, что придут завтра.

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Напомним, как прошел это день:

Утро 14 августа началась с позитивной ноты – из СИЗО начали отпускать задержанных. Правозащитники обратились к минчанам с просьбой, чтобы люди на автомобилях подъехали под изолятор и помогли развести отпущенных по домам.

Видео: Euroradio/Telegram

Ближе к полудню по Беларуси прокатилась волна забастовок. Работники многих предприятий по всей стране заявили о своей поддержке протестующих и выразили свое отношение к насилию силовиков. В список бастующих попали 20 крупных предприятий и учреждений со всей Беларуси.

Видео: Reuters

Во второй половине дня Белорусские силовикинашли украинский след в протестах, а гостелевидение показало допрос задержанного в Минске оппозиционного активиста, у которого якобы обнаружили символику СБУ и изображения Степана Бандеры.

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Вечером в Минске тысячи протестующих подошли к зданию правительства, где их встретили десятки ОМОНовцев и военных. После того как силовики опустили щиты – простые граждане взяли их "в осаду" – обнимали, целовали и дарили цветы.

А уже ближе к ночи выступил президент Александр Лукашенко, который назвал протестующих "пушечным мясом" и посоветовал не высовываться из домов.

Кроме того, он напомнил ОМОНу, что лежащих не бьют и посоветовал включать тормоза.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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