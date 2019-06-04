Сестра Ким Чен Ына появилась на публике после более 50 дня отсутствия

Ее появление опровергло слухи о казни за неудавшийся саммит США-КНДР в Ханое

Фото: AFP

Младшая сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына — Ким Ё Чен впервые за долгое время появилась на публике и тем самым опровергла слухи о том, что она вместе с другими высокопоставленными чиновниками была наказана за неудавшийся саммит США-КНДР в Ханое.

Ким Ё Чен вместе с северокорейским лидером Ким Чен Ыном и рядом высокопоставленных чиновников 3 июня на стадионе "Первое мая" смотрела выступления гимнастов и артистов "Страна народа", – сообщает ЦТАК.

Южнокорейское агентство "Ренхап" отмечает, что появление в государственных СМИ КНДР стало первым с апреля, когда Ким Ё Чен участвовала в заседании Верховного народного собрания.

Младшая сестра Ким Чен Ына не была замечена на саммите лидеров России и КНДР во Владивостоке, хотя обычно постоянно сопровождает брата в зарубежных поездках.

Также ЦТАК сообщило о том, что высокопоставленный чиновник КНДР, первый заместитель Ким Чен Ына Ким Ен Чхоль появился на мероприятии вместе с лидером КНДР.

На прошлой неделе газета Chosun Ilbo со ссылкой на неназванный источник сообщила о том, что Ким Ен Чхоль был приговорен к каторжным работам после неудачного саммита КНДР-США в Ханое.

В статье говорилось о казни пяти чиновников, в том числе и спецпредставителя КНДР по делам США Ким Хек Чхоля.

Напомним, ранее председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил о том, что намерен подождать до конца текущего года, пока руководство США примет решение о смене своего подхода к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова, которое позволит провести третий саммит между ним и американским президентом Дональдом Трампом.

Напомним, что, как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.

Также, как мы писали, американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.

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