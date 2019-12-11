Северная Корея испытала жидкостный ракетный двигатель – эксперт

Вероятнее всего, Пхеньян испытал один из ракетных двигателей семейства РД-250

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"Очень важное испытание", которое провела КНДР, вероятно, включало существующий жидкостный ракетный двигатель.

Об этом пишет в своей статье для сайта 38 North Майкл Эллеман, старший научный сотрудник по противоракетной обороне Международного института стратегических исследований (IISS).

Он объяснил, что жидкое топливо для жидкотопливных двигателей обычно хранится в больших баках рядом с испытательным стендом, а твердотопливные двигатели удерживают топливо в корпусе, поэтому испытательный стенд должен выдерживать массу всего двигателя. Поскольку твердотопливные двигатели первой ступени межконтинентальных баллистических ракет обычно весят от 20 тыс. до 30 тыс. кг, а двигатели баллистических ракет средней дальности от 15 тыс. до 20 тыс. кг, инженеры вынуждены испытывать их горизонтально, а не вертикально.

Эллеман допустил, что Северная Корея могла усилить свой вертикальный стенд для испытаний двигателей для размещения больших твердотопливных двигателей.

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"Это кажется маловероятным, учитывая расходы и менее чем убедительную необходимость тестирования твердых двигателей в вертикальном положении", – отметил он.

В связи с этим ученый предположил, что, вероятнее всего, Пхеньян испытал один из ракетных двигателей семейства РД-250.

"Если бы Северная Корея начала серийное производство (двигателей), она, скорее всего, захотела бы испытать хотя бы некоторые из произведенных двигателей, чтобы обеспечить соблюдение стандартов производительности и надежности, особенно если количество ракет дальнего радиуса действия, которые Пхеньян планирует развернуть, составляет менее нескольких десятков", – считает Эллеман.

При этом он не исключил того, что КНДР могла разработать новую конструкцию двигателя.

Как сообщалось, в связи с испытанием на ракетном полигоне,, в Северной Корее заговорили об "очередном изменении стратегического статуса" страны. Ранее постоянный представитель КНДР при ООН заявил, что Северная Корея сняла проблему ядерного разоружения с повестки дня переговоров с США.

Ранее агентство ЦТАК распространило заявление заместителя министра иностранных дел КНДР Ли Тэ Сона, в котором он обвинил Вашингтон в использовании диалога с Пхеньяном в собственных внутриполитических интересах в преддверии выборов. По мнению замглавы МИД, "США стремятся выиграть время в своих интересах, говоря об устойчивом и содержательном диалоге, вместо того, чтобы предпринимать шаги в ответ на меры, принятые ранее КНДР".

Как сообщалось, 5 октября в Швеции возобновились ядерные переговоры между делегациями США и КНДР. В тот же день делегация КНДР заявила о провале переговоров. В США утверждают, что восьмичасовая дискуссия сторон возле Стокгольма была "хорошей". Вашингтон предложил провести следующую встречу через две недели.

Мы также писали о февральском саммите глав США и КНДР. Главной целью переговоров было ядерное разоружение Корейского полуострова. Однако прийти к консенсусу стороны не смогли и досрочно прекратили встречу. Подробнее об этом – в видеосюжете "Сегодня":

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