Северная Корея запустила ракету малой дальности в направлении Японского моря

КНДР запустила ракету малой дальности со стороны города Вонсан

Фото: Pixabay

КНДР запустила ракету малой дальности в направлении Японского моря. Об этом в субботу сообщает агентство Yonhap News со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

По данным агентства, КНДР запустила ракету малой дальности со стороны города Вонсан на восточном побережье в направлении Японского моря в 9:06 местного времени.

Власти Южной Кореи и США анализируют ситуацию.

Ранее исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан охарактеризовал предыдущие испытание Северной Кореи как "испытание нового тактического управляемого оружия", которое "не было баллистической ракетой", и в результате него "не было никаких изменений в наших действиях или позициях".

ЦТАК сообщило, что северокорейский лидер Ким Чен Ын в среду руководил испытанием нового тактического управляемого оружия. "Понаблюдав за мощью тактического управляемого оружия нового типа, он отметил, что наши ученые и работники национальной обороны в области военной промышленности выполнили еще одну большую работу по повышению обороноспособности страны", – говорится в публикации.

Новость об испытании предшествовала требованию Северной Кореи, чтобы администрация США выбрала нового главного переговорщика взамен госсекретаря США Майка Помпеодля ведения диалога с Пхеньяном.

Квон Чон Гын, которого СМИ называют главой департамента в МИД КНДР по вопросам Северной Америки, раскритиковал Помпео, обвинив его в том, что он мешает налаживанию отношений между США и КНДР. При этом представитель госдепа США заявил, что Вашингтон все еще открыт к диалогу с Северной Кореей.

"США по-прежнему готовы к тому, чтобы вступить в конструктивные переговоры с КНДР", – приводят издания слова представителя госдепа.

Ранее заместитель министра иностранных дел народной КНДР Цой Сон Хи заявила, что руководство Северной Кореи может приостановить дальнейшие переговоры с США о денуклеаризации. Это выступление замглавы МИД КНДР стало первым официальным заявлением представителей народной республики с оценкой итогов саммита председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

Напомним, что, как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Северная Корея запустила ракету малой дальности в направлении Японского моря". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"