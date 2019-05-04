Северная Корея запустила ракету малой дальности в направлении Японского моря
КНДР запустила ракету малой дальности со стороны города Вонсан
КНДР запустила ракету малой дальности в направлении Японского моря. Об этом в субботу сообщает агентство Yonhap News со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
По данным агентства, КНДР запустила ракету малой дальности со стороны города Вонсан на восточном побережье в направлении Японского моря в 9:06 местного времени.
Власти Южной Кореи и США анализируют ситуацию.
Ранее исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан охарактеризовал предыдущие испытание Северной Кореи как "испытание нового тактического управляемого оружия", которое "не было баллистической ракетой", и в результате него "не было никаких изменений в наших действиях или позициях".
ЦТАК сообщило, что северокорейский лидер Ким Чен Ын в среду руководил испытанием нового тактического управляемого оружия. "Понаблюдав за мощью тактического управляемого оружия нового типа, он отметил, что наши ученые и работники национальной обороны в области военной промышленности выполнили еще одну большую работу по повышению обороноспособности страны", – говорится в публикации.
Новость об испытании предшествовала требованию Северной Кореи, чтобы администрация США выбрала нового главного переговорщика взамен госсекретаря США Майка Помпеодля ведения диалога с Пхеньяном.
Квон Чон Гын, которого СМИ называют главой департамента в МИД КНДР по вопросам Северной Америки, раскритиковал Помпео, обвинив его в том, что он мешает налаживанию отношений между США и КНДР. При этом представитель госдепа США заявил, что Вашингтон все еще открыт к диалогу с Северной Кореей.
"США по-прежнему готовы к тому, чтобы вступить в конструктивные переговоры с КНДР", – приводят издания слова представителя госдепа.
Ранее заместитель министра иностранных дел народной КНДР Цой Сон Хи заявила, что руководство Северной Кореи может приостановить дальнейшие переговоры с США о денуклеаризации. Это выступление замглавы МИД КНДР стало первым официальным заявлением представителей народной республики с оценкой итогов саммита председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.
Напомним, что, как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.
Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.
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