Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,56
29,78
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Северная Корея запустила ракету малой дальности в направлении Японского моря

4 мая, 04:32

КНДР запустила ракету малой дальности со стороны города Вонсан

Фото: Pixabay

КНДР запустила ракету малой дальности в направлении Японского моря. Об этом в субботу сообщает агентство Yonhap News со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

По данным агентства, КНДР запустила ракету малой дальности со стороны города Вонсан на восточном побережье в направлении Японского моря в 9:06 местного времени.

Власти Южной Кореи и США анализируют ситуацию.

Ранее исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан охарактеризовал предыдущие испытание Северной Кореи как "испытание нового тактического управляемого оружия", которое "не было баллистической ракетой", и в результате него "не было никаких изменений в наших действиях или позициях".

ЦТАК сообщило, что северокорейский лидер Ким Чен Ын в среду руководил испытанием нового тактического управляемого оружия. "Понаблюдав за мощью тактического управляемого оружия нового типа, он отметил, что наши ученые и работники национальной обороны в области военной промышленности выполнили еще одну большую работу по повышению обороноспособности страны", – говорится в публикации.

Новость об испытании предшествовала требованию Северной Кореи, чтобы администрация США выбрала нового главного переговорщика взамен госсекретаря США Майка Помпеодля ведения диалога с Пхеньяном.

Квон Чон Гын, которого СМИ называют главой департамента в МИД КНДР по вопросам Северной Америки, раскритиковал Помпео, обвинив его в том, что он мешает налаживанию отношений между США и КНДР. При этом представитель госдепа США заявил, что Вашингтон все еще открыт к диалогу с Северной Кореей.

"США по-прежнему готовы к тому, чтобы вступить в конструктивные переговоры с КНДР", – приводят издания слова представителя госдепа.

Ранее заместитель министра иностранных дел народной КНДР Цой Сон Хи заявила, что руководство Северной Кореи может приостановить дальнейшие переговоры с США о денуклеаризации. Это выступление замглавы МИД КНДР стало первым официальным заявлением представителей народной республики с оценкой итогов саммита председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

Напомним, что, как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства. 


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег США, Япония, ракета, море, КНДР

Вы сейчас просматриваете новость " Северная Корея запустила ракету малой дальности в направлении Японского моря". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США и Япония сохранят санкции против КНДР

27 апреля, 05:11

Глава японского правительства подчеркнул, что его государство намеревается играть активную роль в денуклеаризации КНДР

Концерн Daimler удивлен наличием у Ким Чен Ына немецкого бронированного лимузина

26 апреля, 19:57

В компании заверили, что уже 15 лет не занимаются никаким бизнесом с КНДР

Бронепоезд Ким Чен Ына покидает Россию

26 апреля, 08:52

Переговоры лидеров КНДР и России прошли в четверг на Русском острове во Владивостоке

Ким Чен Ын пригласил Путина в гости

26 апреля, 02:10

Приглашение Ким Чен Ына посетить Северную Корею было принято

Лидер КНДР покинет РФ в пятницу

26 апреля, 04:39

Лидеры обсудили состояние и перспективы межгосударственных отношений, подробно рассмотрели вопросы, связанные с ситуацией на Корейском полуострове

Трамп встретится с премьер-министром Японии, чтобы обсудить ситуацию вокруг КНДР

26 апреля, 01:21

Это важная возможность для лидеров, чтобы обменяться мнениями вокруг ситуации в КНДР, а также скоординировать усилия

ПриватБанк отключил самую популярную услугу

Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

Ани Лорак с округлившимся животиком вызвала переполох в сети

Пенсии по 15 тыс. грн: сколько получат украинцы после реформы

Тест на вербальный интеллект, который проходят только эрудиты

Ближайшего соратника Лукашенко задержали за работу на ФСБ РФ

Манжосов объяснил, почему уехал с пресс-конференции

Почему производители смартфонов умирают один за другим

Маленькая китаянка, переходившая дорогу, растрогала водителя

Самые красивые жены и любовницы мировых диктаторов

Настоящие имена отечественных звезд шоу-бизнеса

Обновленные платежки и "доступ в квартиру": новый закон о ЖКУ введен в действие

Вчера, 07:51

С мая плату за жилищно-коммунальные услуги будут начислять по-новому, а с июня разрешат отказываться от ненужных услуг

Украинцам грозят вулканы: из Антарктиды вернулась 23-я научная экспедиция

2 мая, 07:18

Полярники рассказали о стремительно тающих ледниках и женщинах в экспедиции

Игорь Кононенко: "Работаем над ошибками и перезагрузкой партии"

2 мая, 07:00

Подводим итоги избирательной кампании Петра Порошенко с одним из его ключевых соратников. Первый зампред фракции БПП — об ошибках, главных достижениях и политическом будущем президента Украины

Пеня за коммуналку, штрафы для евроблях и субсидии по-новому: чего ждать украинцам в мае

1 мая, 07:51

С мая на долги по коммунальным платежам будут начислять пеню

Названа каша, которая снижает давление и помогает похудеть

Кардиологи изменили нормы артериального давления

Ученые нашли самый полезный продукт для гипертоников