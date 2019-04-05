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Швейцария согласилась представлять интересы США в Венесуэле

Сегодня, 22:25

Чтобы Швейцария смогла выполнять роль государства-посредника, свое согласие должна еще дать Венесуэла

Фото: AFP
Швейцария согласилась представлять интересы США в Венесуэле //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/4f7/d15/5ca4f7d153ece.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/4f7/d15/5ca4f7d153ece.jpg Другие страны Чтобы Швейцария смогла выполнять роль государства-посредника, свое согласие должна еще дать Венесуэла

Швейцария согласилась выполнить посредническую миссию в дипломатических отношениях между США и Венесуэлой. Глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис и американский посол в альпийской республике Эдвард Макмаллен подписали в пятницу в Берне соответствующее соглашение.

Чтобы Швейцария смогла выполнять роль государства-посредника, свое согласие должна еще дать Венесуэла, поясняет на своем сайте швейцарское внешнеполитическое ведомство. Миссия, возложенная на Швейцарию, будет связана в основном с предоставлением консульских услуг в Венесуэле от имени Соединенных Штатов. Как сообщил ранее в пятницу Госдепартамент США, Вашингтон и Берн договорились о том, что Швейцария будет представлять в Венесуэле интересы Соединенных Штатов в связи со свертыванием деятельности американского посольства в Каракасе.

Швейцарский МИД напоминает, что "в рамках своего визита в Вашингтон в начале февраля федеральный советник Иньяцио Кассис поднял вопрос о возможном принятии мандата такого типа на встрече с госсекретарем США Майклом Помпео и советником президента по национальной безопасности Джоном Болтоном". Подчеркивается, что "в середине марта 2019 года правительство США официально попросило МИД выполнить роль страны — защитницы интересов (Соединенных Штатов) в Венесуэле".

Швейцарии этот мандат даст возможность "внести активный вклад в смягчение напряженности между двумя странами и играть конструктивную роль в интересах региональной стабильности", отмечают в Берне. Правительство Швейцарии 4 апреля дало согласие на выполнение этого мандата.

Сейчас Швейцария осуществляет шесть подобных миссий, представляя интересы США в Иране, России в Грузии, Грузии в России, Ирана в Саудовской Аравии, Саудовской Аравии в Иране и Ирана в Египте. До 2015 года она представляла также интересы США на Кубе и Кубы в США.

Накануне Трамп рассказал, как США могут превратиться в Венесуэлу. Президент США считает, что к хаосу в стране приводит социализм.

Ранее стало известно, что США подготовили план помощи Венесуэле после ухода от власти президента этой страны Николаса Мадуро. 

Как известно, Соединенные Штаты продолжат делать все возможное для смещения президента Венесуэлы Николаса Мадуро, включая формирование международной коалиции против нынешних венесуэльских властей.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".


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Тег Венесуэла, США, Швейцария

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Источник:

ТАСС

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