Сильные ливни накрыли Индию: более полсотни людей погибли

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По меньшей мере 58 человек погибли за последние два дня в результате наводнений и сильных ливней в северных штатах Индии. Как сообщает во вторник телеканал NDTV, в штате Уттаракханд погибли 32 человека и восемь пропали без вести, в штате Химачал-Прадеш погибли 26 человек.

Сильные ливни вызвали многочисленные оползни, разливы рек, уровень воды в местных водохранилищах достиг критической отметки. В девяти округах Уттаракханда региональное правительство временно закрыло все учебные заведения.

Высокий уровень воды в реке Ямуна зафиксирован в Нью-Дели. Власти индийской столицы эвакуировали в минувшие сутки более 10 тыс. человек из низинных районов.

С начала августа в результате наводнений в Индии погибли около 300 человек. Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни ливни могут продолжиться.

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В конце июня в Южную Азию пришел муссон, который стал одним из самых сильных за последние десять лет. Ливни с грозами вызвали наводнения, проблемы с транспортным сообщением, обрушение зданий и многочисленные несчастные случаи в разных регионах Индии.

Кроме того, мы сообщали, что в основном за последнее время муссонные ливни поразили юг страны и западное побережье. В некоторых областях указанных штатов объявлен наивысший уровень опасности, отменены занятия в школах. Международный аэропорт Кочин, являющийся самым загруженным в штате Керала, по-прежнему закрыт.

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А вот в Японии свирепствует жара. По меньшей мере семь человек погибли, более 7 тысяч госпитализированы с тепловыми ударами за прошедшую неделю.

В прошлом году из-за сильной жары и рекордно высоких температур в Японии погибли более 150 человек, десятки тысяч попали в больницы.

Лето 2019 года бьет температурные рекорды не только в Украине и Европе, но даже в Арктике. Согласно данным Национальной администрации океанических и атмосферных исследований (NOAA), метеорологическая станция в Швеции к северу от Полярного круга в июле зафиксировала ошеломляюще высокую для Арктического региона температуру в 34,8 градуса по Цельсию.

Жара была зафиксирована 26 июля в небольшом шведском форпосте Маркусвинса, который расположен на южной окраине полярного круга.

А вот в Катаре начали осуществлять экспериментальный проект, чтобы хотя бы частично побороть жару. Как пишет местное издание Ar Raya, дороги в столице эмирата Дохе стали красить в голубой цвет, чтобы охладить их.

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