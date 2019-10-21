Силы Асада взяли под контроль покинутую американскую базу в Сирии

Американские военнослужащие сожгли документы, коммуникационные устройства, ноутбуки, компьютеры, мониторы и лекарства, которые они не взяли с собой

Фото: REUTERS/Rodi Said/File Photo

Корреспонденты сирийского новостного агентства SANA посетили американскую военную базу в районе Аль-Саидия на юго-запад от Манбиджу, которую американцы покинули несколько дней назад.

Об этом сообщает SANA.

"Камера SANA осмотрела базу и задокументировала технику, оружие и боеприпасы, которые американские войска сожгли перед выездом с базы", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что американские военнослужащие сожгли документы, коммуникационные устройства, ноутбуки, компьютеры, мониторы и лекарства, которые они не взяли с собой.

Как сообщалось, все военнослужащие США, которые покидают Сирию, будут передислоцированы в западный Ирак, где они продолжат бороться против "ИГИЛ".

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Ранее стало известно, что Анкара и Вашингтон заключили соглашение, в котором говорится о приостановке боевых действий на северо-востоке Сирии между ВС Турции и курдами, а также – о создании в приграничных сирийских районах зоны безопасности.

Напомним, подразделения ВС США начали покидать северные районы Сирии – территории, на которых Турция анонсировала начало в ближайшие дни военной операции. Президент США Дональд Трамп объяснил это тем, что пришло время американским военным "выйти из бесконечных войн" в Сирии и вернуться домой.

В свою очередь сирийские курды, чьи формирования дислоцированы в северных сирийских районах, намерены начать диалог с официальными властями в Дамаске и представителями Российской Федерации, если США полностью выведут свои войска из приграничной с Турцией зоны.

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