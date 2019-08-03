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Стало известно, испытания какого оружия провела КНДР

Сегодня, 03:37

Ким Чен Ын удовлетворен результатами

/ Фото: AFP

Стало известно, испытания какого оружия провела КНДР https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%9A%D0%9D%D0%94%D0%A0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%9A%D0%9D%D0%94%D0%A0 Другие страны Ким Чен Ын удовлетворен результатами

КНДР в ночь на 2 августа провела испытания реактивной системы залпового огня

КНДР провела в ночь на 2 августа испытания новой реактивной системы залпового огня с управляемыми ракетами. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

По его данным, запусками руководил лидер страны Ким Чен Ын. Испытания были направлены на изучение ряда технических характеристик "крупнокалиберных управляемых ракет для систем залпового огня". Отмечается, что Ким Чен Ын удовлетворен результатами.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов ВС Республики Корея сообщил, что КНДР осуществила в ночь на пятницу запуск неопознанных снарядов малой дальности. По мнению южнокорейских военных, Пхеньян испытывал тот же тип баллистических ракет малой дальности, что и в ходе двух предыдущих ракетных пусков 25 и 31 июля.

Ранее КНДР осуществила запуск неопознанных снарядов малой дальности. Об этом сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов Республики Корея.

Согласно его информации, снаряды были запущены из провинции Хамгён-Намдо, расположенной на восточном побережье страны, в сторону Японского моря. "Мы следим за возможными дополнительными запусками и сохраняем боеготовность", — говорится в сообщении.

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Ранее агентство Reuters со ссылкой на два источника информировало, что разведка США засекла новый вероятный запуск снаряда с территории КНДР. По их версии, предварительная информация указывает на схожесть нового пуска с испытанием в КНДР двух баллистических ракет малой дальности 31 июля. Один из источников агентства заверил, что новый запуск не представлял угрозы для Северной Америки. Агентство не уточнило, когда именно, по их сведениям, был осуществлен новый запуск.

Напомним, что, согласно данным южнокорейских военных, КНДР в среду утром испытала две баллистические ракеты малой дальности у своего восточного побережья.

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Как отмечают наблюдатели, серия ракетных пусков происходит в то время, как Вашингтон стремится возобновить переговоры на рабочем уровне с Пхеньяном по денуклеаризации.

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Ранее сообщалось: президент США Дональд Трамп уверяет, что не обеспокоен ракетными пусками КНДР

Напомним, ранее в КНДР назвали исторической встречу Ким Чен Ына и Трампа

Мы также писали: Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились, как и ожидалось, на границе двух Корей, куда глава Белого дома прибыл заблаговременно, чтобы осмотреть позиции. После прибытия лидера КНДР прошла короткая встреча, в которой участвовал и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, а потом начались переговоры.

После переговоров Трамп заявил, что США и КНДР возобновят переговоры рабочего уровня о денуклеаризации Корейского полуострова в течение 2-3 недель. Также Трамп предложил Ким Чен Ыну посетить США, а северокорейский лидер пригласил американского президента в КНДР.

Трамп в ходе разговора с ним перешагнул через демаркационную линию между двумя корейскими государствами и сделал несколько шагов, став первым действующим президентом США, побывавшим на территории КНДР. 

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ракета КНДР Ким Чен Ын испытания Северная Корея

Источник: ТАСС

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