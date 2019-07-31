КНДР провела запуск дважды, и оба раза ракеты были обнаружены

/ Фото: Getty Images

Южнокорейские военные считают, что запущенные КНДР ракеты пролетели 250 км https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9A%D0%9D%D0%94%D0%A0,%20%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F,%20%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%8B https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9A%D0%9D%D0%94%D0%A0,%20%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F,%20%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%8B 2019-07-31T04:47:00+03:00 Другие страны КНДР провела запуск дважды, и оба раза ракеты были обнаружены

Генштаб Южной Кореи сообщил, что северокорейские военные провели пуск двух баллистических ракет, пишет Yonhap.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что КНДР провела двух баллистических ракет, которые пролетели 250 км. В свою очередь, министр обороны Южной Кореи Чжон Кен Ду заявил, что ракеты, запущенные Северной Кореей, пролетели 240-330 км.

По его словам, КНДР провела запуск дважды, и оба раза ракеты были обнаружены.

Ранее генштаб Южной Кореи сообщил, что северокорейские военные провели пуск нескольких ракет. Тип ракет не уточняется.

В объединенном комитете начальников штабов указали, что пуск был осуществлен с полуострова Ходо в провинции Хамгён-Пукто на восточном побережье.

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В заявлении подчеркивается, что дальнейшие пуски ракет не исключаются, и в комитете сохраняют боевую готовность.

Напомним, что ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп уверяет, что не обеспокоен ракетными пусками КНДР.

"Это были ракеты малой дальности, у многих есть такие ракеты", — сказал Трамп, добавив, что у него очень хорошие отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном. На это один из журналистов заметил, что президент, вероятно, не обеспокоен в связи с ракетными пусками. "Нет, совершенно нет", — ответил на это Трамп.

Так Трамп прокомментировал предыдущий запуск ракет КНДР.

Хозяин Белого дома пояснил, что запуск ракет не был предупреждением в адрес Вашингтона. "Он не говорил, что это предупреждение для США, могу вам сказать", — подчеркнул американский президент.

Напомним, в ранее КНДР назвали исторической встречу Ким Чен Ына и Трампа. Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились, как и ожидалось, на границе двух Корей.

Ранее мы писали Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились, как и ожидалось, на границе двух Корей, куда глава Белого дома прибыл заблаговременно, чтобы осмотреть позиции. После прибытия лидера КНДР прошла короткая встреча, в которой участвовал и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, а потом начались переговоры.

После переговоров Трамп заявил, что США и КНДР возобновят переговоры рабочего уровня о денуклеаризации Корейского полуострова в течение 2-3 недель. Также Трамп предложил Ким Чен Ыну посетить США, а севернокорейский лидер пригласил американского президента в КНДР.

Трамп в ходе разговора с ним перешагнул через демаркационную линию между двумя корейскими государствами и сделал несколько шагов, став первым действующим президентом США, побывавшим на территории КНДР.

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