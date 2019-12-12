Стало известно, когда в Израиле состоятся третьи парламентские выборы

За документ проголосовали 94 депутата, высказавшихся против и воздержавшихся не было

/ Фото: Pixabay

Кнессет (парламент Израиля) утвердил закон о проведении 2 марта 2020 года вторых повторных и третьих за 11 месяцев парламентских выборов. Трансляцию заседания вел парламентский телеканал.

За документ проголосовали 94 депутата, высказавшихся против и воздержавшихся не было.

На заседании присутствовали премьер-министр Биньямин Нетаньяху и его главный оппонент на прошедших выборах — лидер центристского блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганц.

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Напомним, что осеньюЦентральная избирательная комиссия Израиля опубликовала окончательные результаты голосования 17 сентября, в ходе которого партия "Ликуд" Биньямина Нетаньяху получила 32 места, а блок "Кахоль-Лаван" Бени Ганца – 33 места в парламенте. Однако кандидатура Нетаньяху в качестве премьера получила поддержку 55 депутатов Кнессета, а кандидатуру Ганца поддержали 54 депутата.

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Такими были результаты вторых парламентских выборов в Израиле в нынешнем году. Первые состоялись в апреле, однако тогда основные конкуренты – правая партия Нетаньяху "Ликуд" и левая оппозиционная "Кахоль-Лаван" – получили одинаковое количество мест в Кнессете, по 35. В результате премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правящую коалицию. Парламент был распущен.

Напомним, что Биньямин Нетаньяху считает, что Украина сейчас имеет возможность для быстрого развития экономического потенциала. Для этого он посоветовал изучить опыт израильского правительства.

Ранее с Нетаньяху встретился президент Владимир Зеленский. Глава государства заявил, что товарооборот между странами превысил миллиард долларов.

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